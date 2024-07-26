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Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken "Reklam" yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi

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Temizlik videolarıyla tanınan ve adı sosyal medyada "Foşur foşur abi" olarak anılan fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL ceza ödediğini söyleyerek isyan etti.

Sağlıklı beslenme ve temizlik videolarıyla tanınan ve adı "Foşur foşur abi" adıyla anılan sosyal medya fenomeni Cem Özkök, kendisine ait ürünü paylaşırken "Reklam" yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ödediği cezaya sitem eden Cem Özkök, "Az önce 500.000 TL bir ceza ödedim. Üstelik kendi markam olan Ceef'in lavanta yağını anlatırken yalnızca bir storysine reklam yazmadım diye. (yüzlerce story attım reklam diye belirterek ve Türkiye biliyor kendi markam olduğunu). Dediler ki 'Gizli reklam bu' dedim ki kendi markam, buyurun bu da levham, şirket bilgilerim vergilerim vs vs. Dediler ki, 'reklam yazsaydın' bir 500.000 TL... Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der, aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum."

Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken 'Reklam' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi

"BİR FABRİKA KADAR VERGİ ÖDEYEN BİRİNE AYIP YAPILDI"

"Neden mi? Herkes her şeyi biliyor ortalıkta olanları, sahtekarlıkları, vergi kaçıranları o bu... Bir kez ağzımı açıp tek bir söz etmedim. Bunca bunlar yaşanırken ne hesaplar var para için 7/24 sahte reklam yapanlar... Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan. Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı."

"500 BİN TL'Yİ HAKSIZ YERE ÇÖPE ATTIM"

"Vardır elbet bunun da bir hayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele! Ama bu derece verici birinin kendi markasına ceza kesemezsin. Olmaz... Belki o parayla ben bir yardım yapacaktım? Yeni ihtiyacı olan birini buldum, onun evini tadilat yaptıracaktım. Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere. Şimdi sorarım hakka girmek değil mi? Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı, süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer."

Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken 'Reklam' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi

Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken 'Reklam' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi

Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken 'Reklam' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

mavii1989:

tanıdğın yoksa dayın amcan deden malesef vergi vermek zorundasın vergi affı verilen şirketleri inceleyin anlarsınız

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