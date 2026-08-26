Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi

Mikroçip sayesinde evcil hayvanın benzersiz kimlik numarası resmi kayıt sistemiyle ilişkilendirilir; bu da kaybolan hayvanların sahibine ulaşılmasını kolaylaştırabilir ve resmi kayıt süreçlerinin doğru yürütülmesine katkı sağlar. Mikroçip uygulaması, yalnızca bir kayıt işlemi değil, koruyucu veteriner hekimliğin de bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

**İşlem ve kayıt süreciyle ilgili güncel bilgiler için bulunulan il veya ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurulması önerilir.**

Mikroçip Nedir ve Ne İşe Yarar?

Mikroçip, pirinç tanesi büyüklüğünde, benzersiz bir kimlik numarası taşıyan **pasif radyo frekanslı tanımlama (RFID) sistemidir.** Veteriner hekim tarafından uygun görülen deri altı bölgesine (kürek kemikleri arası, sternum, sağ arka bacak vb.) özel bir uygulama cihazı ile yerleştirilir. İşlem kısa sürer ve çoğu kedi ile köpek tarafından rutin bir enjeksiyona benzer şekilde tolere edilir.

Mikroçip;

- GPS değildir.

- Hayvanın konumunu takip etmez.

- Pil içermez.

- Okuyucu cihaz ile okunabilen benzersiz bir kimlik numarası taşır.

- Nadir durumlarda yer değiştirebilir, okunamayabilir veya yeniden mikroçip uygulanması gerekebilir.

Mikroçip uygulaması, evcil hayvanın resmi olarak kimliklendirilmesine yardımcı olur ve mikroçip numarasının PETVET (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bulunan bir hayvanın kayıtlı sahibine ulaşılmasını kolaylaştırabilir, sahiplik bilgilerinin doğrulanmasına katkı sağlar ve kimlik doğrulaması gerektiren resmi işlemlerde kullanılabilir.

Türkiye'de Mikroçip Uygulaması ve PETVET Kaydı

Türkiye'de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, **Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik** kapsamında yürütülmektedir.

Kimliklendirme işlemleri ve başvuru süreleri zaman içerisinde güncellenebileceğinden, güncel uygulamaların İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden öğrenilmesi önemlidir. Yeni sahiplenilen yavru hayvanlarda mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde planlanması önerilir.

Bu kimliklendirme, PETVET (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) üzerinden yürütülmektedir. PETVET, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletilen resmi kayıt sistemidir. Mikroçip numarası; hayvanın kimlik bilgileri, türü, ırkı ve sahip bilgileri ile resmi kayıt bilgilerini bir arada tutar. Mevzuat kapsamında gerçekleştirilen sahip değişikliği ve diğer resmi işlemler de bu sistem üzerinden yürütülür.

Mikroçip, Pasaport Aynı Şey midir?

Hayır. Bu belgeler farklı amaçlarla kullanılır ve birbirini tamamlar; ancak birbirlerinin yerine geçmez.

**Mikroçip:** İçerisinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan pasif radyo frekanslı tanımlama (RFID) sistemidir.

**PETVET:** Ev Hayvanı Kayıt Sistemidir.

**Ev Hayvanı Pasaportu:** Ev hayvanı için düzenlenmiş, hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren resmi belgedir. Uygulanan aşılar, paraziter tedaviler ve gerekli veteriner sağlık kayıtları bu belgeye işlenebilir.

Mikroçip Kaybolan Hayvanların Bulunmasını Sağlar mı?

Mikroçip bir GPS sistemi değildir ve hayvanın bulunduğu konumu göstermez. Ancak bulunan bir hayvan veteriner kliniğinde veya yetkili kurumda mikroçip okuyucusu ile tarandığında, mikroçip numarası üzerinden kayıtlı sahibine ulaşılması mümkün olabilir. Bu nedenle kayıt bilgilerinin güncel tutulması büyük önem taşır.

Yurt Dışına Çıkacak Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir?

Birçok ülke, uluslararası evcil hayvan girişlerinde ISO standartlarına uygun mikroçip bulunmasını şart koşmaktadır. Ancak mikroçip tek başına yurt dışına çıkış için yeterli değildir; ülkeye göre kuduz aşısı, kuduz antikor titrasyon testi, veteriner sağlık sertifikası, ev hayvanı pasaportu, parazit uygulamaları ve ek resmi belgeler istenebilir.

**Başvuru şartları ülkeden ülkeye değişebileceği için gidilecek ülkenin güncel giriş şartlarının ilgili resmi kurumlardan öğrenilmesi önerilir.**

Mikroçip Uygulaması: Süreç ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mikroçip uygulaması kısa süren bir işlemdir ve çoğu kedi ile köpek uygulama sonrasında normal günlük yaşamına devam eder. Uygulama sonrasında veteriner hekim tarafından mikroçip numarasının okuyucu ile kontrol edilmesi önerilir. Ayrıca;

- Mikroçip numarasının doğrulanması

- PETVET kayıt bilgilerinin kontrol edilmesi

- Telefon ve adres bilgilerinin güncel tutulması

- Sahip değişikliği durumunda resmi kayıtların güncellenmesi

- Yurt dışı seyahati planlanıyorsa gerekli belgelerin önceden hazırlanması

önerilmektedir.

Koruyucu Veteriner Hekimlikte Mikroçipin Yeri

Mikroçip uygulaması; düzenli veteriner muayenelerinin, aşı programlarının, iç ve dış parazit uygulamalarının ve koruyucu sağlık kontrollerinin yerine geçmez. Ancak bu uygulamalarla birlikte planlandığında, evcil hayvanların yaşam boyu sağlık takibine katkı sağlayabilir.

Mikroçip, PETVET kaydı ve ev hayvanı pasaportu birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan uygulamalardır. Hangi aşamada hangisine ihtiyaç duyulacağı; hayvanın yaşı, sahiplik durumu ve varsa seyahat planına göre değişir. Bu nedenle en doğru yaklaşım, güncel mevzuatı takip ederek gerekli işlemleri ilgili resmi kurumlar ve veteriner hekim ile birlikte planlamaktır.

*Bu içerik, İstanbul Kartal’da bulunan VET34 veteriner kliniği ( www.vet34.com ) veteriner hekimi Osman Umut Öz ve veteriner hekimi Kemal Deniz Tok görüşleri ve yürürlükteki mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.