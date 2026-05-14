Etaş Çiftliği’nde 2026 kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı hazırlıkları Türkiye genelinde hız kazanırken, İstanbul’da modern altyapısıyla dikkat çeken Etaş Çiftliği de 2026 yılı kurbanlık satışlarına resmen başladı. Pendik Göçbeyli Mahallesi’nde bulunan entegre tesiste büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık seçenekleri vatandaşlarla buluşturulurken, hisse sistemiyle satış imkanı da sunuluyor. Yetkililer, tüm kesim süreçlerinin veteriner hekim kontrolünde ve İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

MODERN TESİS ALTYAPISIYLA KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

Etaş Çiftliği tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı sürecine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. İstanbul Pendik’te toplam 45 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis içerisinde 8 bin metrekarelik hayvan besi ve ahır alanı bulunurken, vatandaşların konforlu şekilde hizmet alabilmesi için geniş sosyal alanlar da oluşturuldu.

Tesiste 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş kesimhane yer alırken, kesim alanlarının toplam büyüklüğünün 12 bin 500 metrekare olduğu belirtildi. Ayrıca ziyaretçiler için 2 bin metrekarelik dinlenme ve satış alanı hazırlanırken, 28 bin 500 metrekarelik açık otopark ve vale hizmetiyle yoğunluk dönemlerinde rahat ulaşım sağlanması hedefleniyor. Modern altyapısıyla dikkat çeken tesisin, Kurban Bayramı sürecinde İstanbul’daki önemli satış merkezlerinden biri olması bekleniyor.

CANLI KİLO VE HİSSELİ SATIŞ SİSTEMİ UYGULANIYOR

Etaş Çiftliği’nde kurbanlık satışlarının canlı kilo sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, vatandaşların bütçelerine uygun hisse seçeneklerinden de faydalanabileceği ifade edildi. Büyükbaş kurbanlıklarda hisseli satış modeli uygulanırken, küçükbaş hayvanlar için de farklı seçeneklerin sunulduğu kaydedildi.

Kesim sonrası paylaştırma ve teslimat süreçlerinin profesyonel ekipler tarafından organize edildiğini belirten yetkililer, vatandaşların hijyenik ve kontrollü bir ortamda hizmet almasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Kurbanlıkların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı, tüm hayvanların veteriner hekim gözetiminde satışa sunulduğu bildirildi.

“VATANDAŞLARIMIZA GÜVENLİ VE DÜZENLİ HİZMET SUNUYORUZ”

Etaş Çiftliği Sahibi Cengiz Can, 2026 Kurban Bayramı organizasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların daha güvenli ve konforlu hizmet alabilmesi adına tüm altyapı çalışmalarını planlı şekilde yürüttüklerini söyledi.

Can, “İstanbul Pendik’te bulunan tesisimizde modern kesimhanelerimiz ve geniş sosyal alanlarımızla vatandaşlarımıza düzenli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Tüm kesimler veteriner kontrolünde ve İslami usullere uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı sürecinde ziyaretçilerimizin rahat ve güvenli bir ortamda işlemlerini tamamlamasını hedefliyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri ise büyük şehirlerde modern ve entegre tesislere olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.