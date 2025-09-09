Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?

Psikolog Esra Ezmeci, son zamanlarda gündemde sıkça yer alan isimlerden biri oldu. Profesyonel çalışmaları ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Ezmeci hakkında birçok kişi detayları araştırıyor. Kimdir, hangi alanlarda uzmanlaşmıştır ve kariyerinde neler yapmıştır? Psikolog Esra Ezmeci ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1985 doğumlu, uzman klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusudur. Psikoloji alanındaki başarılı çalışmaları ve özellikle "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" programıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Psikolojik danışmanlık, aile terapisi, ilişki danışmanlığı ve kişisel gelişim konularında uzmanlaşan Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi'nden birincilikle mezun olmuş ve aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi'nde Adli Bilimler alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Mesleki kariyerinde terapiler ve yenilikçi yöntemler kullanarak birçok kişiye destek veren Esra Ezmeci, aynı zamanda yazarlık ve medya alanında da aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş temizleme terapisi gibi özel tekniklerle bireylerin ruhsal iyileşme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Klinik psikolog kimliğiyle birlikte, topluma psikoloji bilincini yaymak için önemli projelerde yer almaktadır.

ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1985 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan Ezmeci, genç yaşına rağmen alanında önemli başarılar elde etmiş bir klinik psikologtur. Hem akademik kariyerinde hem de medya ve yazarlık çalışmalarında kendini kanıtlayan Ezmeci, özellikle psikolojik danışmanlık ve terapi alanındaki deneyimiyle dikkat çekmektedir. 30'lu yaşlarının sonlarına gelirken, profesyonel kariyerini hızla ilerleten ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Esra Ezmeci, alanında saygın bir isim olarak tanınmaktadır.

ESRA EZMECİ NERELİ?

Esra Ezmeci, doğup büyüdüğü İstanbul'da eğitimine başladı ve bu şehirde psikoloji alanındaki başarılarını pekiştirdi. Haliç Üniversitesi'nden birincilikle mezun olan Ezmeci, ardından klinik psikolog olarak profesyonel hayatına adım attı. İstanbul'da yaşaması, kendisinin çeşitli medya platformlarında yer almasını ve geniş kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağladı. Hem akademik hem de toplumsal anlamda aktif rol alan Esra Ezmeci, köklü bir İstanbullu olarak kariyerini bu dinamik şehirde şekillendirmeye devam etmektedir.

ESRA EZMECİ EVLİ Mİ?

Esra Ezmeci'nin özel hayatı da sıkça ilgi gören konular arasında yer alıyor. 2005 yılında Tutku Dalmaz ile evlenen Ezmeci, 2015 yılında karşılıklı anlaşarak boşanma kararı aldı. Bu evlilikten bir oğlu olan Tuğra Dalmaz dünyaya geldi. Boşanmanın ardından oğlunun velayetini tek başına üstlenen Esra Ezmeci, çocuğunu tek başına büyütüyor. Boşanma sonrası evlilik yapmayan Ezmeci, şu anda bekar hayatını sürdürüyor. Öte yandan, eski eşi Tutku Dalmaz ise başarılı bir iç mimar olup, İstanbul Etiler'de bulunan Dalmaz Center'ın sahibinin oğludur.

ESRA EZMECİ HANGİ KANALDA?

Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" programının sunuculuğunu yapmaktadır. Program, psikolojik sorunlar, ilişki terapisi ve kişisel gelişim alanlarında izleyicilere rehberlik sunuyor. Hafta içi her gün saat 13:00'te canlı olarak yayınlanan programda, izleyiciler telefon ya da sosyal medya aracılığıyla sorularını iletebiliyor ve Esra Ezmeci'den uzman tavsiyeleri alabiliyorlar.

"Esra Ezmeci ile Yeni Baştan", özellikle ilişki sorunları ve bireysel gelişim konularına odaklanarak, izleyicilerin ruhsal iyilik halini artırmayı hedefliyor ve psikolojik destek arayanlara yol gösteriyor.