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ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

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Esma Esad öldü mü? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne? Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın ölümü hakkında bilgiler araştırılıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı. Esma Esad'ın neden ve nasıl öldüğü konusu gündemde. Olayın detayları merak ediliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nin ne söylediği merak ediliyor. Esma Esad öldü mü? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne? İşte merak edilenler...

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı. Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi ise ölüm haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın öldüğüne yönelik haber ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Daha sonra sosyal medyada Esad'ın öldüğü haberi hızla yayılmaya başladı. Şam'daki Tasnim muhabiri ise ölüm iddiasının herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

BAAS PARTİSİ'NDEN YALANLAMA

Konuyla ilgili Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden bir açıklama yapıldı. Al Arabiya'nın haberine göre açıklamada Esma Esad'la ilgili asılsız haberlerin yayıldığı belirtilerek bilgilerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği belirtildi.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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