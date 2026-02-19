Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri önlenemiyor. Kadınlar her geçen gün çeşitli bahanelerle öldürülürken son vahşet haberi Aksaray'dan geldi. Kentte Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Tolga Kuş (34) eski eşini telefonla arayarak tartışmaya başladı.

ESKİ EŞİNİN EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİNCE KATLİAM YAPTI

Eski eşi Kübra Kılıç'ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş, bunu istemediğini belirterek kadının evini bastı. Kapıyı zorlayarak daireye giren Tolga Kuş, önce eski eşini darp etti. Evde bulunan eski eşinin kuzeni Zeynep Ayas ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Tolga Kuş, önce eski eşine sonra da kadının kuzeni Zeynep Ayas'a kurşun yağdırdı. 2 kadında kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş tabancayı kafasına dayayıp ateş etti.

Tolga Kuş

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Zeynep Ayas ve Tolga Kuş'un öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Tolga Kuş ve Kübra Kılıç çiftinin 7 ay önce boşandığı ve Kılıç'ın, M.A.K. (12) ve A.K. (4) isimli çocukları ile birlikte yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş ettiği ardından o sırada evde bulunan ve panikle kaçmaya çalışan Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a da ateş edip, sırtından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

2 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığını belirlendi. 3 kişinin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Kılıç'ın kuzeni Zeynep Ayaz (30)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da evde inceleme yaptığı olayda ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin detaylı incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kübra Kılıç

SADECE OCAK AYINDA 22 KADIN ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre; sadece ocak ayında 22 kadın cinayeti işlendi, 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 22 kadından 1'i ekonomik bahanelerle, 1'i kızının evli olduğu erkeğin barışma teklifini kabul etmemesi bahanesiyle öldürüldü. 20'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça ve önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı