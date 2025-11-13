Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilinde oturduğu sırada defalarca bıçakladı. Saldırıya uğrayan kişi, aldığı çok sayıda bıçak darbesine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Burak E., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ercan K.'yı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin direksiyon koltuğundayken defalarca bıçakladı.
- Ercan K. yaralı halde kaçtıktan sonra yaklaşık 500 metre uzaklaşıp bir hafif ticari araca çarparak durdu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Burak E.'nin Amerika'dan geldiği ve polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kocaeli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı.
DİREKSİYON KOLTUĞUNDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Burak E. isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ercan K. isimli şahsı, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu esnada defalarca bıçakladı.
YARALI HALDE KAÇTI
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN ABD'DEN GELMİŞ
Amerika'da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, Burak E.'nin, Ercan K.'yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.