Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilinde oturduğu sırada defalarca bıçakladı. Saldırıya uğrayan kişi, aldığı çok sayıda bıçak darbesine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • Burak E., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ercan K.'yı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin direksiyon koltuğundayken defalarca bıçakladı.
  • Ercan K. yaralı halde kaçtıktan sonra yaklaşık 500 metre uzaklaşıp bir hafif ticari araca çarparak durdu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Burak E.'nin Amerika'dan geldiği ve polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kocaeli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı.

DİREKSİYON KOLTUĞUNDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Burak E. isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ercan K. isimli şahsı, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu esnada defalarca bıçakladı.

YARALI HALDE KAÇTI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ABD'DEN GELMİŞ

Amerika'da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Burak E.'nin, Ercan K.'yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Buyurun, çeyrek asırdır gelinen nokta bu, şimdi ilk soru şu olmalı; Çeyrek asırdır ülkeyi kimler yönetiyor? Her geçen gün daha da dehşet verici olaylar gündemde, yazık,

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

1 çeyrekte sana takmak lazım

yanıt12
yanıt4
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

zinaya yaklaşmayın

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ben manava, taksiciye ve avukatlara yanaşmamayı tercih ediyorum...

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Aldatma eylemini tek başına mı yapmış peki?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sanki chp yada başka parti zamanında hiç böyle şeyler olmuyordu... istersen hz. yusuf as'in hayatını oku, o devirde bile var yasak aşk ve şiddet...

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

amca kadına kadınlığı yaşatamadı, kadın çareyi başka erkekde aradı....

yanıt0
yanıt10
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
