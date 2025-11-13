Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Antalya'da yıllık izindeki polis memurunun eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla öldürdüğü olayın ardından, anne ve çocukların cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketleri Çankırı'ya götürüldü.

OTURUR HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde, yıllık izinde olduğu öğrenilen ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G. ekipler tarafından oturur halde bulundu.

EŞİ VE KIZLARI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alınırken, daireye içerisine giren ekipler salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise çiftin kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin dairedeki incelemelerini tamamlamasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ile çocuklarının cenazelerini teslim alarak defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürdü. Aile yakınlarının morg önündeki üzüntüsü dikkat çekti.

DEPREMDE AİLESİNİ KURTARMIŞ

Öte yandan polis memuru M.G.'nin Diyarbakır'da görev yaptığı sürede depreme yakalandıkları ve ailesini kurtardıktan sonra Antalya'ya yakınlarının yanına gönderdiği ve bir süre sonra da Antalya'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Çiftin bir süredir ailevi problemler yaşadıkları iddia edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürerken polis memuru baba M.G.'nin emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.