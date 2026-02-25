Haberler

Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Güncelleme:
Bir kadının eşi için "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Gönderinin altına "Bugün de birilerinin adına utandık", "Normalleştirilmemeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Bir kadının eşi ve çocuğuyla fotoğrafını 'Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi' notuyla paylaşması tepki çekti.
  • Paylaşım binlerce yorum ve etkileşim aldı.
  • Paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir kadının, eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafı "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla paylaşması büyük tepki çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bugün de birilerinin adına utandık
  • Ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması diye buna derim
  • Şöyle bir şey olsa utançtan yerin dibine girmesi gerek insanlar bunu şeref nişanesi gibi taşıyor
  • Yaprak Dökümü Necla yayınlanmayan paylaşım
  • Maalesef geldiğimiz yüzyılda utanmazlıklar, rezillikler gurur duyulacak şeyler oldu
  • Normalleştirilmemeli

Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte gündem olan o paylaşım;

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEDAT TOKER 14-81:

orsbu olduğunu ilan etmenin bir çeşidi.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Muratoğlu:

Diziler bu tür ahlaksızlıkları normalleştirdi maalesef. Diziler gösterime girmeden önce denetlenmeli. Bu toplumun yapısına uygun olmayan dizilere / yapımlara ciddi yaptırımlar getirilmelidir.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımecit mican:

Uzak şehir gibi diziler var oldukça şaşırmam.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali:

Rezillik artık övünülecek bir şey oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

