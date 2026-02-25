Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Bir kadının eşi için "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Gönderinin altına "Bugün de birilerinin adına utandık", "Normalleştirilmemeli" şeklinde yorumlar yapıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;
- Bugün de birilerinin adına utandık
- Ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması diye buna derim
- Şöyle bir şey olsa utançtan yerin dibine girmesi gerek insanlar bunu şeref nişanesi gibi taşıyor
- Yaprak Dökümü Necla yayınlanmayan paylaşım
- Maalesef geldiğimiz yüzyılda utanmazlıklar, rezillikler gurur duyulacak şeyler oldu
- Normalleştirilmemeli
Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.