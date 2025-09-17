Emekli Albay Orkun Özeller kimdir, kaç yaşında, nereli? Orkun Özeller hangi partiden?

Güvenlik, siyaset ve toplum konularında yaptığı açıklamalarla son dönemde kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Emekli Albay Orkun Özeller, hem geçmişiyle hem de güncel çıkışlarıyla Türkiye gündeminde öne çıkan bir figür haline geldi. Peki, Orkun Özeller kimdir,kaç yaşında, nereli? Orkun Özeller hangi partiden? Kariyeri ve hayatına dair tüm detaylar...

EMEKLİ ALBAY ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) özellikle özel kuvvetler (bordo bereliler) içerisinde görev yapmış deneyimli bir subaydır. 28 yıl süren askeri kariyerinde liderlik, stratejik planlama ve operasyonel tecrübesiyle ön plana çıkmıştır. Emekliliğin ardından yazarlık, analiz ve toplumsal yorumculuk kimliğiyle öne çıkmaya başlamıştır.

Özeller'in askeri geçmişi, onu yalnızca bir güvenlik uzmanı değil; aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik sorunlarına hâkim, stratejik düşünebilen bir entelektüel olarak da konumlandırmaktadır. Disiplinli duruşu, millî konulardaki hassasiyetleri ve sert üslubu, bazı çevreler tarafından takdirle karşılanırken, bazı kesimlerin ise sert eleştirilerine maruz kalmaktadır.

ORKUN ÖZELLER KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Orkun Özeller 1971 doğumludur. Bu bilgilere dayanarak, Özeller'in 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olduğu söylenebilir. Yaşına rağmen oldukça aktif bir kamuoyu figürü olmaya devam eden Özeller, emekliliğinin ardından toplumsal meselelerde etkin bir şekilde fikir beyan etmektedir.

Askerlik döneminde görev aldığı özel birliklerin doğası gereği kişisel bilgileri uzun süre kamuya kapalı kalmış, bu nedenle yaşı ve özel hayatına dair bilgiler sınırlı olarak gün yüzüne çıkmıştır.

ORKUN ÖZELLER NERELİ?

Orkun Özeller'in doğum yeri hakkında net bir resmi kayıt bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda İstanbul doğumlu olduğu iddia edilse de bu bilgi teyit edilmiş değildir. Özeller'in kişisel mahremiyetine verdiği önem, doğum yeri gibi detayların da sınırlı paylaşılmasına neden olmuştur.

Ancak TSK bünyesinde uzun yıllar boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurtdışında görev yapmış olması, onu sadece belli bir bölgeye ait değil, tüm Türkiye'yi temsil eden bir figür hâline getirmiştir.

ORKUN ÖZELLER HANGİ PARTİDEN?

Orkun Özeller herhangi bir siyasi partinin resmi üyesi değildir. Kamuoyundaki açıklamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında siyasî bağımsızlık ilkesini ön planda tuttuğunu sık sık vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, özellikle millî duruşu ve devlet politikalarına dair yaptığı açıklamalar, çeşitli kesimlerce farklı siyasi partilere yakın görülmesine neden olmuştur. Özeller, milliyetçi-muhafazakâr değerleri savunmakla birlikte, mevcut siyasi yapıların tamamına eleştirel yaklaşımıyla da dikkat çekmektedir.

Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri, Özeller'in hiçbir partiye bağlı hareket etmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle, siyasi bir duruşu olsa da partizan bir kimlikten uzak bir figür olarak değerlendirilmektedir.

ORKUN ÖZELLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılı itibarıyla en çok tartışılan konulardan biri, Orkun Özeller'in gözaltına alınma sürecidir. Medyada yer alan bilgilere göre, Özeller'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu düzenini tehdit" gibi iddialarla hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay, ifade özgürlüğü ve düşünce beyanı sınırları üzerine yeniden tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özeller, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

"Yasal çerçevede ve anayasal sınırlar içerisinde fikir beyan ettim. Ne tehdit ettim, ne de hedef gösterdim. Ancak düşüncelerim bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Her türlü yasal hakkımı kullanacağım."

Özeller'in avukatları da sürecin hukuki zeminde takip edildiğini ve müvekkillerinin ifade özgürlüğünün çiğnendiğini savunmuştur. Bu gelişme, Türkiye'de emekli askerlerin kamuoyundaki rolü ve sınırları üzerine yeni bir tartışma başlatmıştır.

ORKUN ÖZELLER'İN YAZARLIK KARİYERİ VE KİTAPLARI

Orkun Özeller, emeklilik sürecinde yalnızca toplumsal olaylara dair yorumlarıyla değil, kaleme aldığı eserlerle de dikkat çekmiştir. Özellikle "İncirlik Ağacı" ve "Sura Kim Üfledi" gibi kitapları, Türkiye'nin dış politikasına, güvenlik politikalarına ve istihbarat yapısına dair önemli analizler içermektedir.

Kitaplarında sade ve anlaşılır bir dil kullanan Özeller, akademik ya da elitist bir üslup yerine geniş kitlelere hitap eden, net mesajlar içeren bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yönüyle, hem okur hem de analiz çevrelerinde dikkatle takip edilen bir isim haline gelmiştir.

SOSYAL MEDYADA ORKUN ÖZELLER: GÜNDEMİ ŞEKİLLENDİREN PAYLAŞIMLAR

Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda oldukça aktif olan Orkun Özeller, siyasi gelişmelerden toplumsal olaylara kadar pek çok konuda fikirlerini açıkça paylaşmaktadır. Sosyal medya üzerinden hem ciddi destek gören hem de yoğun eleştirilere maruz kalan Özeller, dijital alanda da etkili bir kamuoyu figürü hâline gelmiştir.

Takipçileriyle doğrudan etkileşim kurması, onu "ulaşılabilir" kılmakla birlikte, tehdit ve linç kampanyalarına da maruz kalmasına neden olmuştur. Ancak Özeller bu süreçte geri adım atmayan, söylemlerinin arkasında duran bir duruş sergilemiştir.