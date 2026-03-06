EMAYLAB: BİR KADIN GİRİŞİMCİNİN BAŞARI HİKAYESİ

Genç kadın girişimci Zülal Tabak kurucusu olduğu Emaylab markasının markalaşma hikayesi ve gelecek hedefleri hakkında sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İş hayatınızda hangi evrelerden geçerek markanızı oluşturdunuz?

Merhaba, ben Zülal Tabak. 26 yaşında, genç bir girişimciyim. Üniversitede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra, baba mesleği olan emaye sektörünün içinde kendimi buldum. Kendimi tek bir meslek tanımıyla sınırlandırmayı hiçbir zaman sevmedim; bu nedenle çok yönlü bir tasarımcı olarak tanımlıyorum.

Yoğun emaye üretim sanayisinde birkaç yıl aktif olarak çalıştıktan sonra, çocukluğumdan beri içimde olan marka kurma hayalini hayata geçirme isteğim daha da güçlendi. Ben biraz öğrenerek, biraz yanılarak ama en çok da gözlemleyerek ilerleyen biriyim. İşin başında e-ticaret ve bu alanın gereklilikleri hakkında neredeyse hiçbir bilgim yoktu.

Ürünleri tasarladım; sıra fotoğraf çekimine geldiğinde profesyonellerden aldığım teklifler bütçemin çok üzerindeydi. Bunun üzerine süreci baştan sona kendim üstlendim. Fotoğraf çekiminden dijital içeriklere, marka kurgusundan satış kanallarına kadar pek çok aşamayı birebir deneyimleme fırsatı buldum. Bu süreç, bana bir markanın nasıl sıfırdan kurulduğunu yaşayarak öğretti.

Zamanla bu yolculuk, yalnızca bir iş kurma süreci olmaktan çıkıp kendi sesimi aradığım bir serüvene dönüştü. Deneyim kazandıkça cesaretim arttı; cesaretim arttıkça hayallerim netleşti. Ortaya çıkan marka da aslında bu evrelerin doğal bir sonucu oldu. Yani bir günde ortaya çıkmış bir fikir değil, yıllara yayılan bir birikimin adı.