Haberler

Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de ankesörlü telefon üzerinden bir AVM'de asılsız "canlı bomba" ihbarı yaptığı tespit edilen 13 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir AVM'de ankesörlü telefondan asılsız 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki M.B.T., polis ekiplerince yakalandı. Olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı.

AVM'YE CANLI BOMBA İHBARI

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de ankesörlü telefonla 'canlı bomba' şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin 13 yaşındaki M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak

ABD saldırı için saat verdi, İran'dan jet hızında yanıt geldi
Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

Kahreden tesadüf! Arkadaşını son yolculuğuna uğurlayacaktı...
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı