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Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 70 yaşındaki İ.Y., kaldığı binanın 5. katından atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 5. kattan atlayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında ikamet eden 70 yaşındaki İ.Y., kaldığı binanın 5'inci katından atladı. Kaldırıma düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cenaze, incelemelerin tamamlanması sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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