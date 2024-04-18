Sosyolog olan Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Çekmeköy belediye başkan yardımcısı olarak atandığı konuşulan Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ELİF DUYGU ADIGÜZEL KİMDİR?

Elif Duygu Adıgüzel, "16 Temmuz doğumluyum ben. 16 Temmuz 2013'te doğum günü yemeğine çıktık. Yemek yendi, pasta kesildi, saat gece yarısına yaklaşıyor tık yok, sinirlenmeye başladım. 'Bu sefer de değil galiba' derken; Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampusu vardır, öğrenciler bilir, Petek diye geçiyor işte orada doğum günümde teklif etti. İstanbul Boğazı manzarasında, elinde tek taşı, diz çöküp 'Benimle evlenir misin' diye sordu. Düğün için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin bitmesini bekledik. Seçimlerin ardından 14 Haziran 2014'te de evlendik."

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya'da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evli, bir çocuk babasıdır.