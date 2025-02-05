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Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dava süreci, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu mahkeme süreci nasıl işledi? Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? İşte, detaylar…

Bir panel konuşması sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin yayınlanması üzerine davanın detayları ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğine olacak etkileri de merak konusu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, görevini bırakacak mı? İşte, merak edilenler…

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı açıklamalar sırasında Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik ifadeler kullanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Yayınlanan iddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek'in, geçmişte ağır ceza mahkemesi başkanlığı, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ayrıca, terör davalarına bakan bir yargı mensubu olarak, özellikle DHKP/C gibi çeşitli terör örgütleri tarafından hedef alındığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası

EKREM İMAMOĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. İddianameye göre, İmamoğlu'nun konuşmasının Başsavcı Gürlek'i hedef gösterdiği ve terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme suçunu oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun kamu görevlisi Gürlek'i küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve bu sözlerin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava süreci

27 Ocak'ta düzenlediği bir basın toplantısında mahkemelerde görevli bir bilirkişiyi hedef göstererek, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek suçunu işlediğine ilişkin soruşturmanın da devam ettiği aktarılıyor.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA NE KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, kamu hizmetlerinden men edilmesi de istendi.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, kaç yıl ceza aldı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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