Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali istendi

Savcılık, İmamoğlu'nun diplomasının iptali için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

Her şey bu yazıyla başladı! Kiracılara otopark yasağı

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Habertürk canlı yayınında muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine toplayan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamaların ardından kariyer hayatı ve kişisel yaşamıyla merak konusu haline geldi. Peki, Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne? İşte, detaylar…

Muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile gündeme gelen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Siyasi kariyeri boyunca önemli görevler üstlenen ve yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmalara konu olan Ala'nın geçmişi, mesleki tecrübeleri ve mevcut görevi, birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Efkan Ala kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur ve şu an hangi pozisyonda yer almaktadır? İşte,Efkan Al'nın kariyeri, siyasi hayatı ve güncel görevi hakkında merak edilen tüm detaylar…

EFKAN ALA KİMDİR?

Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Ala çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu.İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam hatip lisesi'nde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yaptı.1988 yılında kaymakamlık stajına başladı.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala kimdir

İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise girdi.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala nerelidir

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Türk bürokrat, siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı görevini Aralık 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasında sürdürmüş, 24 Kasım 2015 tarihinde tekrar başlamıştır. Bu görevinden önce 2007 ve 2013 yılları arasında Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları arasında Batman, 2004 ve 2007 yılları arasında ise Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştır.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala

Efkan Ala, 31 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu atandı. Ala, AK Parti 27.dönem Bursa milletvekili seçildi.2020 – 2023 yılları arasında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren AK PARTİ Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde AK Parti'den Bursa Milletvekili seçilmiştir.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala görevi ne

EFKAN ALA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU, ŞU ANKİ GÖREVİ NE?

  • 1. Kaymakamlık Dönemi (1988-2003)

1988: Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Dernekpazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

Tunceli'de vali yardımcılığı görevinde bulundu.

  • 2. Valilik Görevleri (2003-2007)

2003: Batman Valisi olarak atandı.

2004: Diyarbakır Valisi oldu ve bu görevini 2007 yılına kadar sürdürdü.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala hangi görevlerde bulundu

  • 3. Başbakanlık Müsteşarlığı (2007-2013)

2007: Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.

2013'e kadar bu görevde kalarak, devlet yönetiminde kritik bir pozisyonda bulundu.

  • 4. İçişleri Bakanlığı (2013-2016)

2013: İçişleri Bakanı olarak atandı.

2015: 7 Haziran seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili seçildi.

2015: 1 Kasım seçimlerinde bu kez Bursa milletvekili oldu ve tekrar İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

2016: İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?Efkan Ala

  • 5. Milletvekilliği Dönemi (2015-Günümüz)

2015: AK Parti Erzurum Milletvekili seçildi.

2015: AK Parti Bursa Milletvekili oldu.

2023: AK Parti Bursa Milletvekili olarak tekrar seçildi.

  • 6. AK Parti Genel Başkanvekilliği (2023-Günümüz)

2023 Haziran: AK Parti Genel Başkanvekili olarak atandı.

Bu görevi kapsamında partinin yönetiminde ve politikalarında etkili rol almaya devam etmektedir.

  • Efkan Ala'nın Şu anki Görevi:

Efkan Ala, 2023 yılından bu yana AK Parti Genel Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasama çalışmalarına katılmaktadır.

Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti
img

Dünyanın en büyük uçağını uçurdu
img

Savcılık, İmamoğlu'nun diplomasının iptali için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Tamer Karadağlı'dan Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Mourinho'nun 'maymun' ifadesi UEFA'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza

Mourinho'nun "maymun" ifadesi UEFA'ya taşınıyor! Rekor ceza alabilir
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL

Hayaldi gerçek oldu! İşte ilk testi geçen uçan otomobilin satış fiyatı
Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Şampiyonu şimdiden ilan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.