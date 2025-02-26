Efkan Ala kimdir, nerelidir? Efkan Ala'nın şu anki görevi ne?

Muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile gündeme gelen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Siyasi kariyeri boyunca önemli görevler üstlenen ve yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmalara konu olan Ala'nın geçmişi, mesleki tecrübeleri ve mevcut görevi, birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Efkan Ala kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur ve şu an hangi pozisyonda yer almaktadır? İşte,Efkan Al'nın kariyeri, siyasi hayatı ve güncel görevi hakkında merak edilen tüm detaylar…

EFKAN ALA KİMDİR?

Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Ala çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu.İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam hatip lisesi'nde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yaptı.1988 yılında kaymakamlık stajına başladı.

Efkan Ala kimdir

İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise girdi.

Efkan Ala nerelidir

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Türk bürokrat, siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı görevini Aralık 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasında sürdürmüş, 24 Kasım 2015 tarihinde tekrar başlamıştır. Bu görevinden önce 2007 ve 2013 yılları arasında Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları arasında Batman, 2004 ve 2007 yılları arasında ise Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştır.

Efkan Ala

Efkan Ala, 31 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu atandı. Ala, AK Parti 27.dönem Bursa milletvekili seçildi.2020 – 2023 yılları arasında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren AK PARTİ Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde AK Parti'den Bursa Milletvekili seçilmiştir.

Efkan Ala görevi ne

EFKAN ALA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU, ŞU ANKİ GÖREVİ NE?

1. Kaymakamlık Dönemi (1988-2003)

1988: Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Dernekpazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

Tunceli'de vali yardımcılığı görevinde bulundu.

2. Valilik Görevleri (2003-2007)

2003: Batman Valisi olarak atandı.

2004: Diyarbakır Valisi oldu ve bu görevini 2007 yılına kadar sürdürdü.

Efkan Ala hangi görevlerde bulundu

3. Başbakanlık Müsteşarlığı (2007-2013)

2007: Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.

2013'e kadar bu görevde kalarak, devlet yönetiminde kritik bir pozisyonda bulundu.

4. İçişleri Bakanlığı (2013-2016)

2013: İçişleri Bakanı olarak atandı.

2015: 7 Haziran seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili seçildi.

2015: 1 Kasım seçimlerinde bu kez Bursa milletvekili oldu ve tekrar İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

2016: İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Efkan Ala

5. Milletvekilliği Dönemi (2015-Günümüz)

2015: AK Parti Erzurum Milletvekili seçildi.

2015: AK Parti Bursa Milletvekili oldu.

2023: AK Parti Bursa Milletvekili olarak tekrar seçildi.

6. AK Parti Genel Başkanvekilliği (2023-Günümüz)

2023 Haziran: AK Parti Genel Başkanvekili olarak atandı.

Bu görevi kapsamında partinin yönetiminde ve politikalarında etkili rol almaya devam etmektedir.

Efkan Ala'nın Şu anki Görevi:

Efkan Ala, 2023 yılından bu yana AK Parti Genel Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasama çalışmalarına katılmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala