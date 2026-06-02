Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

Türkiye'nin idari yapısında heyecan yaratan bir gelişme gündemde. Nüfus yapısı, şehirleşme oranı, ekonomik hacmi ve coğrafi özellikleri bakımından bağlı bulundukları il merkezleriyle yarışacak konuma gelen 24 ilçe, il olmak için gerekli olan kriterleri tam anlamıyla karşılıyor. Türkiye'nin 82. ili ve devamı olmaya aday bu ilçeler, yerel ekonomilerinden nüfus potansiyellerine kadar adeta birer şehir gibi yönetiliyor.

İşte coğrafi bölgelerine göre il olma kriterlerini taşıyan, Türkiye'nin yeni il adayı 24 ilçesi:

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz, hem turizm potansiyeli yüksek kıyı ilçeleri hem de sanayi/tarım devleriyle listede en çok ağırlığı olan bölgelerden biri.

Adana: Kozan

Antalya: Alanya, Manavgat

Hatay: İskenderun

Mersin: Tarsus

MARMARA BÖLGESİ

Sanayi, ticaret ve nüfus yoğunluğunun merkezi olan Marmara'da, bağlı olduğu illeri ekonomik olarak besleyen dev ilçeler dikkat çekiyor.

Balıkesir: Bandırma, Edremit

Bursa: İnegöl

Kırklareli: Lüleburgaz

Tekirdağ: Çorlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Köklü tarihleri, geniş tarım arazileri ve hızla büyüyen nüfuslarıyla Güneydoğu'nun bu ilçeleri, il merkezlerine olan uzaklıkları nedeniyle de güçlü birer aday.

Adıyaman: Kahta

Diyarbakır: Ergani

Mardin: Midyat

Şanlıurfa: Siverek

Şırnak: Cizre

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Stratejik konumları, sınır ticaretine yakınlıkları ve geniş hinterlantları ile Doğu'nun parlayan yıldızları il statüsü için hazır durumda.

Hakkari: Yüksekova

Van: Erciş

EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Geniş coğrafi alanlara yayılan İç Anadolu ve Ege'de, tarım ve sanayinin kalbi konumundaki bu merkezler il standartlarını fazlasıyla karşılıyor.

Ankara: Polatlı

Aydın: Nazilli

Konya: Ereğli

Muğla: Fethiye

KARADENİZ VE DEPREM BÖLGESİ

Karadeniz'in sahil ve sanayi lokomotifleri ile asrın felaketinin ardından küllerinden doğan büyük merkezler de listedeki yerini aldı.

Kahramanmaraş: Elbistan

Ordu: Ünye

Zonguldak: Ereğli

İL OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bir ilçenin il statüsüne alınabilmesi için sadece nüfus yeterli olmuyor. Belirlenen kriterler arasında; ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması, şehirleşme düzeyi, ulaşım ağları, ekonomik çeşitlilik ve eğitim/sağlık altyapısının yeterliliği gibi çok sayıda hayati unsur bir arada değerlendiriliyor.