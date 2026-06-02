Haberler

Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktörü oldu. İtalyan teknik adamın kulüp tarafından sosyal medyada duyurulduğu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum atılarak başarılar dilendi.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco’nun yeni adresi İtalya Serie A ekiplerinden Bologna oldu. 

İMZAYI ATTI, FENERBAHÇELİLERDEN YORUM YAĞDI

İtalyan kulübünün bu birlikteliği resmen duyurmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Bologna kulübünün resmi hesaplarından yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim alırken özellikle sarı-lacivertli taraftarların hücumuna uğradı. Eski teknik direktörlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını gizlemeyen Fenerbahçe taraftarları, İtalyan ekibinin gönderisinin altına yüzlerce yorum bıraktı.

''BOLOGNA İKİNCİ TAKIMIMIZ''

Tedesco'ya övgü dolu ifadeler kullanan taraftarlar, Bologna kulübüne seslenerek "Ona çok iyi bakın" mesajları gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcının gidişinden duydukları üzüntüyü dile getiren birçok futbolsever ise "Bologna artık bizim ikinci takımımız oldu" yorumlarında birleşerek İtalyan kulübüne yeni sezonda destek sözü verdi.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi

Avrupa onun peşindeydi, Türkiye'de yakalandı
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

Kılıçdaroğlu’na Hacıbektaş'ta soğuk duş: Tek kalemde sildiler!

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

Osimhen'in takımdan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu