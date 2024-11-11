Üye Girişi
Haberler

Dubai çikolatasına markette alarm takıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai çikolatası furyası devam ederken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf viral oldu. Bir markette Dubai çikolatasına alarm takıldığı görüldü.

Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor. Neredeyse satılmadığı market ve pastane kalmayan Dubai çikolatasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Dubai çikolatası çılgınlığının hangi noktaya gelindiğini gözler önüne serdi. Bir market fiyatı cep yakan Dubai çikolatasına alarm taktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan alarmlı Dubai çikolatası fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar fotoğrafla ilgili "Geldigimiz hale bak", "Yok artık", "1 kilo kırmızı et fiyatına 200 gram çikolata" yorumlarını yaptı.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL MEŞHUR OLDU?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. TikTok'ta bir yemek fenomeninin incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale geldi.

100 milyondan fazla izlenen videonun ardından TikTok'ta #dubaichocolate (dubaiçikolatası) etiketli on binlerce gönderi yapıldı. Kısa sürede dünya çapında yayıldı. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ediyor.

Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yemek
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş

 Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

Salim Güran'ın oğlundan mermili tehdit! İfşa olunca hesabını gizledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Elin arabanın pohunu görseniz alacanız.yuh olsun bir sürü harika tatlımız var....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıENSON:

Dubai çikolatasını alıpta yiyenler akıl yoksunu yaratık olsa gerek, Almanlar bu çikolatayı almıyor yemiyor, bizim görgüsüz Türkler açız derler Dubai çikolata alıp yiyor tanesi 16-20 Euro arası…

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Yurtdışından sağlığa zararlı diye bize geri dönüp kaktırılan çakma çikolatalara bir de alarm taktırıyorlar. Bir dönem mısırları, balları iteledikleri gibi…Akıllanmayacak vatandaşlarımız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.