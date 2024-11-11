Dubai çikolatasına markette alarm takıldı

Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor. Neredeyse satılmadığı market ve pastane kalmayan Dubai çikolatasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Dubai çikolatası çılgınlığının hangi noktaya gelindiğini gözler önüne serdi. Bir market fiyatı cep yakan Dubai çikolatasına alarm taktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan alarmlı Dubai çikolatası fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar fotoğrafla ilgili "Geldigimiz hale bak", "Yok artık", "1 kilo kırmızı et fiyatına 200 gram çikolata" yorumlarını yaptı.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL MEŞHUR OLDU?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. TikTok'ta bir yemek fenomeninin incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale geldi.

100 milyondan fazla izlenen videonun ardından TikTok'ta #dubaichocolate (dubaiçikolatası) etiketli on binlerce gönderi yapıldı. Kısa sürede dünya çapında yayıldı. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ediyor.