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Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?

Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?
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Donald Trump kimdir? 2024 Amerika Başkanlık seçim sonuçlarında, Cumhuriyetçi Donald Trump ABD'nin 47. başkanı seçildi. Amerika Başkanı Trump'ın serveti ne kadar ve Donald Trump kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın serveti ve siyasi hayatı merak ediliyor. Donald Trump kimdir, kaç yaşında ve kaç kere başkan seçildiği birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 Amerika Başkanlık seçimlerinde halk, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Harris arasında seçimini yaptı. Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu. Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.

Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?Donald Trump

DONALD TRUMP'IN SERVETİ NE KADAR?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın net serveti tam olarak bilinmese de kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Forbes, Ekim 2024 itibarıyla Trump'ın servetini 6,6 milyar dolar olarak tahmin ederken, Bloomberg aynı dönemde bu rakamı 7,07 milyar dolar olarak hesaplıyor. Trump ise servetinin çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?

Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?

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