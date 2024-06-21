Diyarbakır yangın söndü mü? Diyarbakır yangın ölen var mı SON DAKİKA!

Yangın, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği mahallelerinin bulunduğu sınırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir snedenle çıkan yangının yayılması ve etkisini artırmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi. Diyarbakır yangın söndü mü?

DİYARBAKIRYANINI SÖNDÜ MÜ?

Yangın, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği mahallelerinin bulunduğu sınırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir snedenle çıkan yangının yayılması ve etkisini artırmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi.

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKAMASI

Mardin Valiliği, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden ilerleyen yangının Mazıdağı'nda ulaştığı mahallelerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKAMASI

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve beraberindeki yetkililerin de bölgeye gittiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI:

İlimiz Çınar ilçesi Köksalan gezi mahallesinde ortaya çıkan arıza ile ilgili çalışmaları koordine eden Valimiz Sayın Ali İhsan Su açıklamalarda bulundu. Valimiz Sayın Ali İhsan Su: "İlimiz Çınar ilçesi Köksalan kırsal mahallesinde anız ve görünüm yangını olarak başlayan patlama, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol listesine alınmıştır. Soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın hastanede ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden bedenimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."