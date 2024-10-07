Discord olayı ne? Sosyal medya platformu Discord, özellikle son dönemde küçük kızları hedef alan cinsel istismar ve şantaj olaylarıyla gündeme geldi. İstanbul'da yaşanan ve Türkiye'yi sarsan bir cinayetin ardından başlatılan ifşa kampanyaları, bu olayları daha da görünür kıldı. Telegram ve Discord gibi platformlarda örgütlenen grupların, kadın cinayeti faillerini övdüğü, kadına yönelik şiddeti teşvik ettiği ve reşit olmayan genç kızları hedef alan istismar eylemleriyle gündemde olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu platformlar üzerinde baskı kurulması ve hatta yasaklanması gerektiğini savunuyor. Peki, Discord olayı ne? İşte detaylar...

DİSCORD OLAYI

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki genç kadını vahşi bir şekilde öldürüp intihar etmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında adeta bir ifşa hareketi başladı. Çelik'in kadın cinayetleriyle ilgili paylaşımlar yapan gruplarla bağlantısı olduğu öne sürülürken, özellikle Discord ve Telegram gibi uygulamalarda örgütlenen topluluklar mercek altına alındı. Discord'da küçük kızları şantaj, tehdit ve cinsel istismarla hedef alan grupların varlığı ciddi bir endişeye neden oldu. Özellikle "901" kodunu kullanan kişilerin, birbirlerine bu platformlar aracılığıyla ulaştıkları ve suç eylemlerinde bulundukları iddia ediliyor.

X platformunda başlayan ifşa hareketiyle birlikte, Discord'da faaliyet gösteren bazı grupların çocuklara yönelik şiddet içerikleri paylaştığı, reşit olmayan genç kızlara şantaj yaparak onları tehdit ettikleri görüntü ve bilgiler ortaya çıktı. Özellikle de bir kız çocuğunun bir grup tarafından tehdit edilerek kendisine zarar vermeye zorlandığı iddiasıyla kaydedilen video, geniş bir kitlede endişe yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu videonun kurgu olduğunu açıklamasına rağmen, platformlarda bu tür olayların varlığı konusundaki tartışmalar sürüyor.

DİSCORD KAPANACAK MI?

Bu yaşananların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Discord ve Telegram gibi platformların yasaklanması gerektiği yönünde çağrılar yapmaya başladı. Özellikle çocukların bu platformlarda korunmasının zor olduğuna ve suçluların rahatlıkla organize olabildiğine dikkat çekiliyor. Çocuk istismarına son derece açık olduğu iddia edilen bu uygulamaların kapatılması ya da sıkı denetim altına alınması yönünde talepler arttı.

Bununla birlikte, yetkililerden gelen açıklamalar Discord'un tamamen kapatılacağına dair herhangi bir bilgi vermedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yapılan incelemelerin sürdüğünü ve suça karışan kişilerin tek tek yakalanacağını belirtirken, platformun kapanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak benzer olayların devam etmesi durumunda, Discord gibi uygulamalara yönelik daha ciddi adımların atılması ihtimali göz ardı edilmiyor.

DİSCORD'DA NELER OLUYOR?

Discord başlangıçta oyun severler için tasarlanmış bir platform olsa da, zamanla farklı grupların ve ilgi alanlarının bir araya geldiği bir sosyal medya ağına dönüştü. Ancak bu çeşitlilik, platformun kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılmasına neden oldu. Discord'da, sosyal mühendislik yoluyla kişisel bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, çocukları hedef alan şantajcılar ve cinsel istismar içerikli grupların varlığı ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle reşit olmayan genç kızların şantaj, tehdit ve zorla görüntü paylaşımı gibi istismar eylemlerine maruz kaldığı grupların açığa çıkarılması, Discord'un güvenlik mekanizmalarının sorgulanmasına yol açtı.

Sosyal medya platformlarında ifşa edilen bilgiler, Discord'da örgütlenen bazı grupların kadın cinayeti faillerini övdüğünü ve kadına yönelik şiddeti teşvik ettiğini gösteriyor. Sokakta yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarının paylaşılması, tehdit ve şantajla reşit olmayan kızların zorla video ve fotoğraf göndermeye zorlanması gibi olaylar ise bu tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

DİSCORD ŞANTAJ OLAYI

Discord'daki en büyük krizlerden biri, küçük kızları hedef alan şantaj ve cinsel istismar olayları oldu. Bir grup tarafından tehdit edilen bir kız çocuğunun, kendisine zarar vermeye zorlandığı ve bu görüntülerin internette dolaşıma sokulduğu iddiası, toplumsal bir infiale yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu videonun sahte olduğunu ve kaydedenlerin ifadelerinin alındığını açıklaması bir nebze rahatlama sağlasa da, platformdaki diğer grupların varlığı hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Discord'da yer alan bu tür grupların peşine düşmüş durumda ve adli işlemler sürüyor. Ancak çocuk istismarı, tehdit ve şantaj olaylarının dijital platformlarda bu denli rahatça organize olabilmesi, yalnızca Discord'a değil, benzer platformlara yönelik güvenlik önlemlerinin daha sıkılaştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.