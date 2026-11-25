Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Bu akşam tarihe tanıklık edeceğizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, Türk futbolu adına tarihi bir geceye sahne olacak. Arda Turan ile Emre Belözoğlu, organizasyon tarihinde birbirlerine rakip olan ilk iki Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçecek.
- Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek.
- Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Londra'daki Stamford Bridge'de TSİ 23.00'te oynanacak; maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
- Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 5 puanla 19., Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor.
Futbolculuk kariyerlerinde Türk futboluna damga vuran Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke sahne olacak.
TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ GECE
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör, takımlarının başında birbirlerine rakip olacak. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, karşılaşmanın sonucundan bağımsız olarak isimlerini organizasyonun tarihine yazdıracak.
TARİHİ MÜCADELE LONDRA'DA
Ukrayna'daki savaş nedeniyle karşılaşmalarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi İngiltere'nin başkenti Londra'da ağırlayacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de gerçekleştirilecek mücadele, bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki son maçında Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
ARALARINDA SADECE BİR PUAN VAR
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise geride kalan dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. Aralarında yalnızca bir puan bulunan iki takımın mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama açısından da büyük önem taşıyor.
Futbolculuk dönemlerinde Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktörlük kariyerlerinde tarihi bir gece yaşayacak.