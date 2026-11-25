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Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki hareketlilik, değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni günde satış baskısı hızlanırken ons altın yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gümüşte de sert kayıplar yaşanırken ons fiyatı 40 doların altına düştü.

ALTIN 15 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Makroekonomik gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,86 değer kaybederek 3 bin 489 dolara kadar gerileyen ons altın, 2 Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 500 doların altını gördü. Dünkü kapanışını 3 bin 556 dolardan yapan ons altın, yeni güne yatay seyirle başladı. Sabah saatlerinde 3 bin 570 dolar seviyesini test eden değerli metal, günün ilerleyen saatlerinde artan satışların etkisiyle sert düşüşe geçti. Ons altın, Türkiye saatiyle 15.13 itibarıyla 3 bin 484 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTIN 5 BİN 677 LİRAYA GERİLEDİ

Küresel piyasalarda ons altında yaşanan sert düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, Türkiye saatiyle 15.13 itibarıyla 5 bin 677 lira seviyesine kadar geriledi.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 18'İ AŞTI

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında da sert düşüş yaşandı. Gümüşün ons fiyatı, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 40 doların altını gördü. Kasım ayının başından bu yana gümüşte yaşanan değer kaybı yüzde 18'i aşarken gram gümüş de 65 liranın altına geriledi. Türkiye saatiyle 15.13 itibarıyla ons gümüş 39,25 dolardan işlem görürken gram gümüşün fiyatı 63,85 lira seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA

Orta Doğu'daki gelişmeler, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki hareketlilik, altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Küresel piyasalarda değerli metaller üzerindeki satış baskısı sürerken yatırımcılar ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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