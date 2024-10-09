Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak?

Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Discord isimli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamasına erişimin engellenmesine yönelik karar alındığını duyurdu. Türkiye Discord kullanıcıları ise merakla uygulamanın açılıp açılmayacağını araştırıyor. İşte Discord ile ilgili merak edilenler haberimizde…

DISCORD'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

DISCORD ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GELDİ?

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Discord platformunda 5651 Sayılı Kanun kapsamında "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele" ile ilgili olarak, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğunu belirtti. Bu bağlamda, Başsavcılığın talebi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçildiği ifade edildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla, Discord'un tüm yayınlarının belirli içeriklere çıkarılması ve belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi yönünde karar verildiği kaydedildi.

Bakan Tunç, açıklamasında, gençler ve çocukların sosyal medya ile internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için kararlıyız. Toplumsal yapımızı sarsmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bu karar, sosyal medya platformlarında yaşanan olumsuz içeriklerin önlenmesi amacıyla alınan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Bakanlık, benzer durumlarla ilgili takip ve denetimlerin sürdürüleceğini de bildirdi.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalarda uygulamanın henüz ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi yer almıyor.