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DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi?

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DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi? Dilan Polat davasında yeni bir detay ortaya çıktı. Davayı yürüten hakim, belirtilen nedenlerle davadan çekildi. Dilan Polat'ın avukatının bu duruma ilişkin yorumları merak konusu oldu. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişme, davanın sonucunu nasıl etkileyecek merak ediliyor.

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davalardan birine bakan hakim, davadan çekilme kararı aldı. DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi? İşte merak edilenler...

DİLAN POLAT DAVASINDA HAKİM NEDEN ÇEKİLDİ?

"Suç gelirlerinin aklanması" başta olmak üzere birçok suçtan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı azmettiricilik davasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan davaya bakan hakim, davadan çekilme kararı aldı.

DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi?

Dilan ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı saldırı davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kanal D'den İhsan Yalçın'ın haberine göre Polat çiftinin azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekildi.

DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi?

DİLAN POLAT'IN AVUKATI BASKI MI YAPTI?

Hakim, davadan çekilme kararının nedenini bir dilekçeyle anlattı. Hakim, dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını öne sürdü. Hakim, ayrıca duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, fakat Kaya'nın ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü ifade etti.

DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi?

HAKİM DİLEKÇESİNDE NE DEDİ?

Hakim, çekilme talebini içeren dilekçede, "Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi?

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulunmuştu. Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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