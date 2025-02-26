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DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!

DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Çarşamba İstanbul'da deprem hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla günün son depremlerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte, detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!Kandilli Rasathanesi güncel depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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