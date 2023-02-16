Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı kampanyaya Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. Peki, Deprem ortak yayını bitti mi, ne zaman bitecek? 15-16 Şubat Türkiye Tek Yürek ortak yayını saat kaçta bitecek, yayın devam ediyor mu? İşte detaylar...

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Deprem ortak yayını tüm hızıyla devam ediyor. Program ne zaman bitecek merak edildi. Peki, Deprem ortak yayını bitti mi, ne zaman bitecek? 15-16 Şubat Türkiye Tek Yürek ortak yayını saat kaçta bitecek, yayın devam ediyor mu? Ayrıntılar sizlerle...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN BİTECEK?

Deprem ortak yayını 15 Şubat saat 20:00 'da başlamıştı. Program tüm hızıyla devam ediyor. Canlı yayın ne zaman bitecek henüz bilinmiyor.

DEPREM ORTAK YAYININDA KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı canlı yayında şimdiye kadar toplanan bağışlar şöyle: