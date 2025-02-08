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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 8 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 8 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen sarsıntıları da anlık olarak yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da sarsıntı hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekerken 7 Şubat 2025'te de Girit Adası ve çevresinde yoğun bir deprem etkinliği yaşanmıştı. Uzmanlar, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda vatandaşları uyarırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 8 Şubat 2025'te yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Peki, 8 Şubat'ta deprem oldu mu? Bugün hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldi? İşte, detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendirmeye devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 8 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini detaylı bir şekilde kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 8 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD güncel deprem listesi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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