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Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisinin fragmanı yayınlandıktan sonra dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV'nin Deha dizisi başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Onur Saylak gibi ünlü isimlerin yer alıyor. Peki, Deha dizisi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Deha, fragmanlardaki ipuçları dizinin dram ve gerilim unsurlarını bir arada barındıracağını gösteriyor. İzleyiciler, Deha dizisinin yayın tarihini merakla bekliyor. Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı ve büyük merakla beklenen iddialı dizisi "Deha", çok yakında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı izleyicilerden büyük ilgi gören dizinin, kısa süre önce yayınlanan ikinci tanıtımı ise dizinin heyecan verici ve sürükleyici hikayesi hakkında ipuçları verdi. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosuyla "Deha", izleyicileri ekrana bağlayacağının sinyallerini şimdiden verdi ve yeni sezonda büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Aras Bulut İynemli
  • Uğur Polat
  • Taner Ölmez
  • Onur Saylak
  • Melis Sezen
  • Ahsen Eroğlu
  • Seda Akman
  • Zuhal Gencer
  • Umutcan Ütebay
  • Emel Göksu
  • Taner Rumeli
  • Cenk Kangöz
  • Oğulcan Arman Uslu
  • Eylül Ersöz
  • Çağrı Atakan
  • Ali Berge
  • Çağan Efe Ak
  • Abdurrahman Yunusoğlu
  • Yusuf Selim Uğurlu

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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