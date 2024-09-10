Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Deha, fragmanlardaki ipuçları dizinin dram ve gerilim unsurlarını bir arada barındıracağını gösteriyor. İzleyiciler, Deha dizisinin yayın tarihini merakla bekliyor. Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı ve büyük merakla beklenen iddialı dizisi "Deha", çok yakında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı izleyicilerden büyük ilgi gören dizinin, kısa süre önce yayınlanan ikinci tanıtımı ise dizinin heyecan verici ve sürükleyici hikayesi hakkında ipuçları verdi. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosuyla "Deha", izleyicileri ekrana bağlayacağının sinyallerini şimdiden verdi ve yeni sezonda büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU