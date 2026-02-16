Haberler

Dağ patladı içinden şelale çıktı

Güncelleme:
Diyarbakır'da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından bir dağ yamacında yarılma meydana geldi, içinden su fışkırdı.

  • Diyarbakır'da yağışların ardından bir dağ yamacında yarılma oluştu ve yarılan noktadan su çıktı.
  • Dağın içinden gelen suyun şelaleye dönüştüğü görüldü.
  • Uzmanlar, toprağın suya doymasının yüzeyde yarılma ve su çıkışlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Diyarbakır'da yüz güldüren sağanak yağışlar, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışların ardından kırsal bir bölgede dağ yamacında yarılma oluştuğu ve yarılan noktadan su çıktığı görüldü.

Bölgede yaşayan dogadakigezgin kanalından paylaşılan videoda, dağın içinden gelen suyun şelaleye dönüştüğü gözlendi.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, son dönemde toprağın yoğun şekilde suya doymasının yer altı su hareketlerini artırabileceğini, bunun da yüzeyde yarılma ve su çıkışlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bölgede olası heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim O:

La önünde köprü var. Demek ki daha önceden akan bir suymuş da kurumuş. Siz iyice içine ettiniz haber anlayışının içine.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

İleri görüşlülük buradan akar diye yapmışlar eheheh

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

