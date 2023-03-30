Dacia SUV ailesine yeni donanım: Extreme

Dacia macera tutkunu ve outdoor ruhuna sahip kullanıcılar için yeni Extreme donanım seviyesini sundu.

Jogger'ın Extreme donanımıyla standart olarak sunulan Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü özelliği, kullanıcılara zorlu yollarda hareket özgürlüğü sağlıyor.

Spring Extreme modelinde yer alan yeni ELECTRIC 65 motor, gelişmiş bir sürüş deneyimi yaşatırken, Duster, 4×4 versiyonuyla sunulan Extreme donanım seviyesiyle, SUV konforunu ve sürüş özelliklerini öne çıkarıyor.

Jogger ve Duster'ın Extreme versiyonları haziran ayında, Spring Extreme ise 2023 yılının ikinci yarısında Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak.

Jogger'ın tüm donanım seviyelerine uyumlu olan ve yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştüren Uyku Paketi de Türkiye'de haziran ayından itibaren talep üzerine kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Dacia, Brüksel'deki Avrupa Otomobil Fuarı'nda, Spring modelinin Extreme donanım seviyesinin özel bir ön gösterimini sergiledi. Outdoor ruhuna uygun, özgün görünümüyle fark yaratan Extreme donanım seviyesi, Spring ile birlikte Jogger ve Duster'da da kullanıcılara sunulmaya başlanıyor.

Extreme donanımın getirdiği tasarım özellikleri arasında yeni gövde rengi Sedir Yeşil (Jogger ve Duster) ve Arduvaz Mavi (Spring), parlak siyah köpekbalığı anten (Jogger ve Duster), tavan raylarında bakır kahve harflerle model ismi (Jogger ve Duster) ile tavan raylarında bakır kahve dokunuşlar (Spring), yan ayna kapaklarında ve jant kapaklarında bakır kahve dokunuşlar, bagajda bakır kahve Dacia logosu, ön kapılar üzerinde topoğrafik tasarıma sahip şeritler, ön kapılar ile ön çamurluklar (Spring ve Jogger) arasında Duster'ın imzası niteliğindeki şnorkele gönderme, sis farlarının yanında bakır kahve dokunuşlar (Jogger) ve farların yanında bakır kahve dokunuşlar (Spring), topoğrafik tasarıma sahip kapı eşikleri (Spring ve Jogger), parlak siyah alaşım jantlar (Duster'da 17 inç, Jogger'da 16 inç), topoğrafik tasarıma ve kaplamalara sahip B sütunları (Duster) ve bakır kahve şnorkel (Duster) bulunuyor.

İç tasarım açısından ise Extreme donanım seviyesinde (Jogger ve Duster) gri renkli yeni bir döşeme türü olan MicroCloud, kapı panelleri ve koltuklar (Jogger ve Duster) ile ön konsolu (Jogger) kaplıyor. MicroCloud, araç içi ile ilgili unsurlar (koltuklar ve diğer parçalar) için özel olarak geliştirilmiş. Aşınma ve yıpranmaya karşı dirençli, temizlemesi kolay, kadifeyi andıran benzersiz bir görünüme ve dokunma hissi uyandıran hoş bir yüzeye sahip. Ayrıca ön koltuklarda kabartmalı Dacia Link amblemi, önde topoğrafik tasarıma sahip kauçuk paspaslar, ikinci sırada (Duster ve Jogger) ve üçüncü sırada (Jogger) topoğrafik tasarıma sahip kauçuk paspaslar, ön kapı panelleri ve havalandırma ızgaraları çevresinde bakır kahve dekor kaplamalar, topoğrafik desenli kapı eşikleri, vites kolu çerçevesinde bakır kahve dekor kaplama (Duster), vites kolu körüğünde bakır kahve dikişler (Duster) ve navigasyon ekranı çerçevesinde bakır kahve dekor kaplama (Spring) yer alıyor.

ELECTRIC 65: Spring Extreme ile birlikte yeni bir motor

Dacia Spring, Extreme donanımıyla tamamen yeni ELECTRIC 65 motorunu (65hp / 48kW) tanıtıyor. Bu motor, sadece Spring Extreme ile sunuluyor. Yeni motor, farklı bir şanzımanla tekerleklere aktarılan torku artırarak, daha uzun bir menzil, daha fazla hızlanma ve geri kazanım sağlıyor. Yeni ELECTRIC 65 motor sayesinde Spring Extreme, WLTP karma döngüde 220 km menzil sunuyor.

Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü

Çamurlu, karlı veya kaygan yüzeylerde ilerlemek iki tekerlekten çekişle zorlu olabiliyor. Dacia'nın akıllı Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü çözümü, sürücüleri zorlu koşullarla başa çıkma konusunda destekliyor ve daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor.

Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü, Jogger'ın Extreme donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. Orta konsoldaki bir düğmeyle etkinleştiriliyor. Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ayarlarını düzenleyerek tekerleklerin daha serbest dönmesini ve gevşek/zorlu zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlıyor.

Dacia'nın ikonik outdoor aracı Duster, dört tekerlekten çekişli seçeneği ile birlikte sunuluyor.

Uyku Paketi

Uyku Paketi, InNature aksesuar serisinin bir parçası olarak ilk kez sunuluyor. Tüm Jogger donanım seviyelerinde mevcut olan Uyku Paketi, yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Çıkarılabilir bu aksesuar tüm Jogger araçlar ile uyumlu.

Toplamda 50 kilogramdan daha hafif olan pakette, yardım almadan iki dakikadan daha kısa sürede kurulabilen çift kişilik bir yatak, bir raf ve bir depolama alanı bulunuyor.

Bu pratik ahşap aksesuar, birçok kullanıcının halen sahip olduğu (soğutucu veya portatif soba gibi) kamp ekipmanlarını tamamlamayı amaçlıyor.

Optimize edilen kargo kapasitesi

Bagaj kapağı kapandığında paket gizleniyor ve Jogger normal bir 5 kişilik araç gibi görünüyor. Zekice uygulanan mühendislik sayesinde paket kurulu olsa da (220 lt) depolama alanına her zaman imkan sağlıyor. Logolu kapağı kapatıldığında raf olarak da kullanılabiliyor.

Arka kapılardaki kayar yatak sistemi 190 cm x 130 cm ebatlarında bir şilte içeriyor. Bu kurulum, en az 60 cm genişliğinde tavan boşluğu sağlıyor.

Dacia'nın InNature Uyku Paketi'ni tamamlayan aksesuarlar arasında ışık ve mahremiyet kontrolü için tüm camlarda güneşlikler ile bagaj açıkken Jogger'a bağlanabilen ve ekstra uyku alanı sağlayan akıllı çadır bulunuyor.

Uyku Paketi Türkiye'de haziran ayından itibaren talep üzerine kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

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