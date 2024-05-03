CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti. Özel'den konu hakkında ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde koltuk neden boştu? Boş koltuk olayı ne? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİNDEKİ BOŞ KOLTUK OLAYI NE?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Demokrasi açısından önemliydi. Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu" şeklinde konuştu.

"HEYETİNDE BULUNAN ARKADAŞLAR NOT ALDI"

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi de veren Özel, "Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRÜŞMEDE KOLTUK NEDEN BOŞTU?

Erdoğan ve Özgür Özel'in görüşmesine dair ilk görüntülerde, Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olması dikkat çekti.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Buraya gelmeden önce sosyal medya paylaşımlarında şu oturma düzeni ve Sayın Cumhurbaşkanının bize göre solundaki koltuğun neden boş olduğu konuşulmuş sorulmuş. Bu aslında bir standart oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Çilehane Camii'ne geçti. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşmeye dair ilk kez konuştu.

"İKTİDAR VE ANA MUHALEFET ARASINDA OLUMLU GELİŞME"

Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin, "Böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmesi iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde maalesef adımlar atılmadı. Adımların atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İADEİZİYARET İDDİALARINI DOĞRULADI

Dün AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından AK Parti ve CHP'li kaynaklar görüşmenin son derece olumlu havada geçtiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyordu. Erdoğan'ın, "Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim." ifadeleri yeni bir görüşmenin olacağını kesinleştirmiş oldu.

"SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.