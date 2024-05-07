CRP (C-reaktif protein), karaciğerde üretilen bir protein olup, vücudun enfeksiyon, tümör, travma gibi çeşitli durumlara karmaşık bir yanıt vermesinde rol oynar. Bu yanıtın bir parçası olarak, serum CRP konsantrasyonunun artması, vücut ısısının yükselmesi ve akyuvar sayısının artması gibi fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler, vücudun enfeksiyon veya enflamasyona neden olan etkeni ortadan kaldırmaya, doku hasarını azaltmaya ve vücudun tamir mekanizmasını harekete geçirmeye yöneliktir. CRP NEDEN YÜKSELİR? CRP nedir, normal değeri kaç? İşte merak edilenler...

CRP NEDİR?

Sağlıklı bireylerde, serum CRP konsantrasyonları genellikle çok düşüktür. Ancak, enfeksiyon, enflamasyon veya doku hasarı gibi durumlar meydana geldiğinde, vücut bu proteinin üretimini artırarak yanıtını güçlendirir. CRP seviyelerinin ölçülmesi, inflamatuar veya enfeksiyöz durumların tespitinde ve takibinde kullanılabilir ve bu nedenle tıbbi bir öneme sahiptir.

CRP NE İÇİN ÖLÇÜLÜR?

CRP (C-reaktif protein), birçok tıbbi durumun teşhisinde ve tedavi yanıtının izlenmesinde önemli bir belirteç olarak kullanılır. İşte CRP'nin ölçülmesinin nedenleri:

Enfeksiyon: Enfeksiyon durumlarında vücut, bağışıklık sistemi tarafından yanıt olarak CRP üretimini artırır. Bu nedenle, yüksek CRP seviyeleri enfeksiyon varlığını işaret edebilir.

İltihabi hastalıklar: İltihabi hastalıkların (enflamasyon) teşhisi ve izlenmesinde CRP seviyeleri ölçülebilir. Örneğin, romatoid artrit, lupus ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi durumlarda CRP seviyeleri yükselmiş olabilir.

Tümör oluşumu ve metastaz: Kanser hastalarında, özellikle tümör oluşumu ve metastazın izlenmesinde CRP seviyeleri değerlendirilebilir.

Kalp krizi ve inme riski: Kalp krizi veya inme riski yüksek olan kişilerde, yüksek CRP seviyeleri kardiyovasküler hastalık riskini belirleyebilir.

Tedavi yanıtının izlenmesi: Hastalıklara karşı tedavi gören kişilerde, CRP seviyeleri tedavinin etkinliğini değerlendirmek için izlenebilir. Tedaviye cevap verme veya hastalığın ilerlemesi gibi durumlar CRP seviyeleriyle ilişkilendirilebilir.

Sonuç olarak, CRP'nin ölçülmesi, çeşitli tıbbi durumların teşhisi, tedavi yanıtının izlenmesi ve hastalık risklerinin belirlenmesi açısından önemli bir araçtır. Bu nedenle, hekimler tarafından hastaların durumunu değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

CRP NORMAL DEĞERİ KAÇTIR?

Yeni doğanlarda serum CRP düzeyi genellikle düşüktür, ancak birkaç gün içinde artarak erişkinlerdeki değerlere ulaşır. Sağlıklı bireylerde serum CRP düzeyinin ortalama değeri 1.0 mg/L'dir. Yaşlanma süreciyle birlikte, CRP'nin ortalama değeri 2.0 mg/L'ye kadar yükselebilir. Sağlıklı bireylerin %90'ında CRP düzeyi 3.0 mg/L'nin altındadır. 3 mg/L üzerindeki CRP değerleri genellikle normal kabul edilmez ve altta yatan bir hastalığın varlığını düşündürür, hatta belirgin bir hastalık bulgusu olmasa bile. Bazı laboratuvarlar CRP konsantrasyonunu mg/dL cinsinden verir; bu durumda sonuç, mg/L'nin 1/10'u olarak değerlendirilebilir.