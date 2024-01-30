CHP Çeşme Belediye Başkan adayı belli oldu mu 2024? Çeşme adayı Lal Denizli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çeşme Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Çeşme'de merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündemde. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirledi. CHP Çeşme Belediye Başkan adayı belli oldu mu 2024? Çeşme adayı Lal Denizli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

CHP ÇEŞME BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ı aday olarak belirledi. İlçe adayları da ilan edilirken listenin en dikkat çeken ismi ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu. 32 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak çalıştı.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024