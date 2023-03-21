Chery modellerinin resmi satış fiyatları açıklandı

Chery, kısa bir süre önce ön tanıtımını yaptığı 3 yeni SUV modelinin fiyatlarını açıklarken, tahminlerin çok altındaki fiyatlar dikkat çekti.

Açıklanan rakamlara göre; markanın tamamı SUV sınıfındaki yeni modellerinden teknoloji ve lükse odaklanan amiral gemisi TIGGO 8 PRO'nun lansmana özel anahtar teslim fiyatı 1 milyon 50 bin TL'den başlıyor. Konfor ve modaya odaklanan TIGGO 7 PRO'nun lansmana özel başlangıç fiyatı ise 825 bin TL'den başlıyor. Markanın ilk küresel modeli olarak dikkat çeken OMODA 5 ise lansmana özel 810 bin TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla öne çıkıyor. Chery, rekabetçi fiyat politikasının yanı sıra, Mart ayı içerisinde satışa sunulan yeni modellerinde 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.

" Türkiye, Avrupa pazarları için bir köprü"

Chery'nin küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Çin otomobil markalarının öncülerinden Chery, 20 yıldır global pazarlarda faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz 80'in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Chery, dünya genelinde 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvenini kazandı. Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor" açıklamasında bulundu. Yeni modeller hakkında bilgi veren Si, "Artık Chery, TIGGO ve OMODA serisi ürünlerini resmi olarak piyasaya sürüyor. TIGGO 8 PRO, şehir içi kullanımına yönelik yedi koltuklu, premium bir SUV. TIGGO 7 PRO, teknoloji ve şık tasarımı ile öne çıkan bir model. OMODA 5 ise genç kullanıcılara yönelik dinamik tasarımlı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu üç model, farklı kullanıcı gereksinimlerine cevap veren farklı sürüş deneyimleri sağlayan ürünler" dedi. Si Fenghuo, "Geçtiğimiz birkaç ayda birçok yetkili satıcı ile iş birliğine gittik ve güvenleri için çok minnettarım. Aynı zamanda birçok basın mensubu dostumuz ve iş ortağımız da araçlarımızı test edip pozitif yorumlar yaptı. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını adım adım zenginleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için her kesimden ortakla birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz ve Türk tüketicisine en iyi ürünleri, en iyi hizmeti ve en iyi deneyimi Chery ile sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan

"20 binin üzerinde müşterimiz araçlarımızı satın almak istedi"

Kısa zamanda Chery'e olan ilginin arttığına değinen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; "2022'de duyurduğumuz Chery'nin Türkiye'deki yeni yapılanması, Türk müşterisi büyük ilgi uyandırdı. Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20.000'in üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızı satın almak isteklerini dile getirdiler. Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye'de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edilmek, Chery'nin güvenilir, konforlu ve teknolojik ürünleri sunduğunu göstermektir. Zengin donanımlı SUV modellerimiz Türkiye pazarının beklentilerine göre kapsamlı araştırmalarımız sonucunda nihai halini aldı. Chery markası olarak Türkiye SUV pazarındaki etkin oyunculardan biri olacağımıza inancımız tam. 2023'teki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen dönemlerde model yelpazemizi çeşitlendirerek Chery markamızı çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Chery, Türkiye'de küreselleşme sürecini hızlandıran yeni bir aşamaya geçiyor

20 yılı aşkın süredir, kararlı bir şekilde küresel bir pazar stratejisi izleyen Chery, bugüne kadar küresel kapsamda 5 ayrı Ar-Ge Merkezi kurdu. 5.500'ün üzerinde çalışana sahip markanın Ar-Ge ekibinde, farklı ülke ve coğrafyalardan deneyimli otomotiv uzmanları yer alıyor. Araştırma ve geliştirme ekibinde tanınmış otomotiv şirketlerine hizmet etmiş birçok önemli isim görev alıyor. Dünya genelinde 10 büyük fabrika ve 1.500 denizaşırı servis noktasını hayata geçiren Chery'nin 2022 yılında küresel satışları 11 milyon adedi, ihracatı da 2,4 milyon adedi aştı. Özellikle Şili ve Brezilya gibi pazarlarda Chery'nin birden fazla modeli istikrarlı bir şekilde segmentlerinde başarılar elde ediyor. Ayrıca Chery, Orta Doğu ve Meksika'nın en hızlı büyüyen markası haline geldi.

Çin'de binek araç ihracatında 20 yıl üst üste ilk sırada yer alma başarısını gösteren Chery, 2023'te küreselleşme sürecini hızlandırmaya devam ederek, tek başına OMODA 5 modelini 30'un üzerinde ülkeyi kapsayacak şekilde stratejisini oluşturuyor. Chery, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 olmak üzere 3 yeni modeli lanse ederek, sadece Türkiye pazarına tam anlamıyla giriş yapmakla kalmayıp, aynı zamanda küreselleşme stratejisine de ivme kazandırıyor.

Tüm modellerde 1.6 turbo benzinli motor ve DCT şanzıman standart

Türkiye'de satışa sunulan tüm Chery SUV modellerinde 1598 cc'lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanılıyor. 183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor. Yakıt tüketiminde verimlilikleriyle dikkat çeken Chery SUV modelleri 3 farklı sürüş modu ve şanzımanıyla yüksek performanslı kullanımları da sağlayabiliyor. Yakıt tüketim değerlerine bakıldığında; OMODA 5, 9.1lt/100 km, TIGGO 7 PRO 8.6lt/100 km ve TIGGO 8 PRO da 8.1lt/100 km benzin tüketiyor. Tüm modeller ayrıca 4×2 aktarma sistemine sahipken ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak mutlak yavaşlama sağlanıyor. Tüm modeller önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde konfor ve dinamizm bir arada sürüş keyfine odaklanılmasını sağlıyor.

OMODA 5, Chery'nin küresel modeli!

OMODA, Chery tarafından geliştirilen ilk küresel araç. Tüm dünyadaki müşterilerin beklentilerine uygun olarak Chery OMODA 5; genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak zengin ekipmanıyla kısa zamanda çok sayıda sipariş almayı hedefliyor. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan OMODA 5'in fiyatları 810 bin TL'den başlıyor.

4400 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde ve 1588 mm yüksekliğindeki OMODA 5'in aks mesafesi 2630 mm. 1423 kg boş ağırlığındaki OMODA 5'in bagaj hacmi standart konumdayken 378 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Donanım seviyesine bağlı olarak 215/60 R17 veya 215/55 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayabilen dinamik SUV, 206 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

3 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan OMODA 5'in kapsamlı Comfort donanımlı versiyonunda; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Otomatik Klima, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 17 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Farları, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar, Çift Egzoz Çıkısı, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Yarı Deri Koltuklar, 3 USB Çıkışı, 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 10,25 inçlik Multimedya Ekranı, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, 6 Hoparlör, Kablosuz Sarj, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları, Yokuş Kalkış Asistanı, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön) ve Perde Hava Yastıkları standart olarak sunuluyor. Luxury donanımlı OMODA 5'de bunlara ek olarak; 360 Derecelik Panoramik Görüş, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, 18 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Deri Koltuklar, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı, Açık Kapı Uyarı Sistemi ve Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi standart olarak sunuluyor. OMODA 5'in en üst donanım seviyesi olan Excellent'da ise, tüm bunlara ek olarak; 4 yöne ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, ön koltuk havalandırmaları, model ışık imzası, akıllı sesli komut sistemi, 8 Hoparlör ve SONY Ses Sistemi ekleniyor. Luxury ve Excellent donanımlarında dileyenler çift gövde rengi ve çift renkli jantlarla araçlarını kişiselleştirebiliyorlar.

TIGGO 7 PRO

TIGGO 7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu "Angel Wing Star" ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca çift renkli araç gövdesi ve havada süzülen tavan tasarımıyla da genç kullanıcıların beğenisine hitap ediyor. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan TIGGO 7 PRO'nun fiyatları 825 bin TL'den başlıyor.

4500 mm uzunluğunda, 1842 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğindeki TIGGO 7 PRO'nun aks mesafesi 2670 mm. 1497 kg boş ağırlığındaki TIGGO 7 PRO'nun bagaj hacmi standart konumdayken 475 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Standart donanımdaki 225/60 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlayabilen lüks SUV, 200 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

3 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan TIGGO 7 PRO'nun Comfort donanımlı versiyonunda; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Arka Park Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, 4 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu Bel Desteği, 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Otomatik Klima, N95 Hava Filtrasyon Sistemi, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 18 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Farları, LED Arka Stop Lambası, Tavan Rayları, Elektrikli Yan Aynalar, Çift Egzoz Çıkısı, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 3 USB Çıkışı, 7 inçlik Gösterge Paneli, 10 inçlik Multimedya Ekranı, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, 4 Hoparlör, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları, Yokuş Kalkış Asistanı, Yokuş İniş Kontrolü, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön), Perde Hava Yastıkları standart olarak sunuluyor. Luxury donanımlı TIGGO 7 PRO'da bunlara ek olarak; Ön Park Sensörü, 360 Derecelik Panoramik Görüş, Otomatik Bagaj Kapağı, Isıtmalı Ön Koltuklar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Model Işık İmzası, Isıtmalı & Otomatik Katlanır Yan Aynalar, 7 Renkli Ambiyans Aydınlatması, 12,3 inçlik Gösterge Paneli, 6 Hoparlör, Kablosuz Şarj ve Kör Nokta Uyarı Sistemi standart olarak sunuluyor. TIGGO 7 PRO'nun en üst donanım seviyesi olan Excellent'da ise, tüm bunlara ek olarak; Akıllı Sesli Komut Sistemi, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı ve Açık Kapı Uyarı Sistemi ekleniyor. Luxury ve Excellent donanımlarında dileyenler çift gövde rengiyle de TIGGO 7 PRO'yu satın alabiliyorlar.

TIGGO 8 PRO

Chery TIGGO 8 PRO, başarıya ve kaliteli yaşama odaklanmış müşterilere yönelik, 7 koltuklu, büyük hacimli bir SUV. Markanın Türkiye'deki "Amiral Gemisi" pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 PRO, hem statik hem de hareket halindeyken, "Karadaki Üst Sınıf Kabin" deneyimini, premium konfor duygusuyla yaşatıyor. Luxury ve Excellent olmak üzere iki donanım seviyesindeki TIGGO 8 PRO'nun fiyatları 1 milyon 50 TL'den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor. Chery TIGGO 8 PRO'nun gelişmiş yalıtım seviyesinin sağladığı sessizlik de sürüş konforuna katkı sağlıyor. TIGGO 8 PRO'nun rölanti devrinde ölçülen gürültüsü sadece 39,9 dB. Ayrıca motor, son derece sessiz çalışıyor ve şehir içi sürüşlerinde kabin içinde duyulan gürültü seviyesi tamamen minimize edilmiş. Mühendislerin uyguladığı gelişmiş çözümler kadar TIGGO 8 PRO'nun NVH performansında geniş ses emici kumaş alanların da payı var.

4722 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğindeki TIGGO 8 PRO'nun aks mesafesi 2710 mm. 1565 kg boş ağırlığındaki TIGGO 8 PRO'nun bagaj hacmi, 5 koltuklu konumdayken 479 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Standart donanımdaki 235/55 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayabilen 7 koltuklu lüks SUV, 190 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

2 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan TIGGO 8 PRO'nun Luxury donanımlı versiyonunda; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, 360 Derecelik Panoramik Görüş, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, N95 Hava Filtrasyon Sistemi, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 18 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Farları, LED Arka Stop Lambası, Tavan Rayları, Model Işık İmzası, Elektrikli & Isıtmalı & Otomatik Katlanır Yan Aynalar, Çift Egzoz Çıkısı, 7 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 50: 50 Katlanabilen 3. Sıra Koltuklar, Ön ve Arkada 3 USB Çıkısı, 12,3 inçlik Gösterge Paneli, 12,3 inçlik Multimedya Ekranı, 8 inçlik Klima Paneli, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, 6 Hoparlör, Kablosuz Şarj, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları, Yokuş Kalkış Asistanı, Yokuş İniş Kontrolü, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön), Perde Hava Yastıkları ve Kör Nokta Uyarı Sistemi standart olarak sunuluyor. TIGGO 8 PRO'nun en üst donanım seviyesi olan Excellent'da ise, bunlara ek olarak; 4 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu Bel Desteği, Hafızalı Sürücü Koltuğu, 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Ön Koltuk Havalandırmaları, Karartmalı İç Ayna, Akıllı Sesli Komut Sistemi, 8 Hoparlör, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı ve Açık Kapı Uyarı Sistemi ekleniyor.

Tüm Chery modelleri 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiyle Türkiye pazarında satışa sunuluyor.