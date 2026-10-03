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Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

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Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
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Fon mağdurlarının merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre, 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin kişiye ödemelerin ekim ayında başlatılması planlanırken, ana paraya enflasyon farkı eklenmesi üzerinde de çalışılıyor.

  • Tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında yatırımı 1 milyon liranın altında olan yaklaşık 355 bin yatırımcıya ödemelerin ekim ayı içinde başlatılması planlanıyor.
  • Bu gruptaki yatırımcıların toplam ana para alacağı 120 ila 150 milyar TL arasında hesaplanıyor ve ödemeler için kaynağın hazır olduğu belirtiliyor.
  • Yatırımcıların bekleme süresindeki mağduriyetini hafifletmek için ana paraya enflasyon farkı eklenmesi üzerinde çalışılıyor.

Tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında yatırımcıların merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin detaylar belirginleşmeye başladı. Ankara kulislerine yansıyan son bilgilere göre, yatırımı 1 milyon liranın altında olan yaklaşık 355 bin yatırımcı için ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılması planlanıyor. Ayrıca, yatırımcıların bekleme süresindeki mağduriyetini hafifletmek amacıyla ana paraya "enflasyon farkı" eklenmesi üzerinde çalışılıyor.

120-150 MİLYAR LİRALIK KAYNAK HAZIR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in yetkililere dayandırdığı kulis bilgilerine göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı 1 milyon TL’nin altında olan yaklaşık 355 bin tekil yatırımcı bulunuyor. Bu gruptaki yatırımcıların toplam ana para alacağının 120 ila 150 milyar TL arasında olduğu hesaplanırken, yetkililer söz konusu ödemeleri gerçekleştirecek kaynağın halihazırda mevcut olduğunu teyit etti.

MKK EŞLEŞTİRMESİ SONRASI EKİMDE BAŞLIYOR

Ödemelerin fiilen başlayabilmesi için teknik sürecin tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki veriler ile bankalardaki yatırımcı kayıtlarının titizlikle karşılaştırılarak hak sahipliklerinin netleştirileceği belirtildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, yetkililerin hedeflediği takvim doğrultusunda ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılması öngörülüyor.

MASADAKİ EN DİKKAT ÇEKİCİ FORMÜL: ENFLASYON FARKI

Sürecin en çok merak edilen konularından biri olan "değer kaybı" endişesine yönelik de bir formül masaya geldi. Yatırımcıların parasının bloke edildiği süre zarfında enflasyon karşısında erimemesi amacıyla, yapılacak ödeme hesaplamalarına enflasyon farkının dahil edilmesi üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

455 BİN YATIRIMCI BEKLİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 Ekim'de aldığı kararla, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara her bir fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacağını duyurmuştu. SPK'nın resmi verilerine göre, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye listesinde yer alıyor ve bu fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. İade süreci ve ödeme takviminin ikincil düzenlemeleri, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun da ana gündem maddesini oluşturmuştu. Kulis bilgileri, kurulda alınan kararların teknik alt yapısının tamamlanmak üzere olduğuna işaret ediyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaliltlhsrp55:

Ne kaynağı kimin parasını kime veriyorsunuz. Ne saçma sapan bir düzen kurdunuz.

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Haber YorumlarıNecattin Dursun Şan:

parayı kazanırsan devletle mi paylaştılar devletin cebinden hemen ne çıkacak götüren götürdü

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