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AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

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AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi? Haber Videosunu İzle
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizine ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" dedi.

  • AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV'de yayımlanan Çalar Saat programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Bayram, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı bakanlık tarafından bildirilen hesaba yatırıp yatırmadığına ilişkin iddialara dekont ve hesap açıklaması yapılması gerektiğini söyledi.
  • Bayram, soruşturmada adı geçenlerin kim olduğuna bakılmaksızın sürecin temizlenmesi ve parti içinde hesap verilmesi çağrısı yaptı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV’de yayımlanan Çalar Saat programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTIK İÇİM ACIYOR"

Serkan Kaya özellikle fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı eleştirdi. "Yol arkadaşlarıma, bize haksızlık... Cumhurbaşkanımıza haksızlık!" diyerek tepkisini dile getiren Bayram, "Engelli ÖTV'de araçlarımızı, biliyorsunuz 5 yıldan 10 yıla çıkardık. ÖTV muafiyetinde oranları değiştirdik. Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

"YATIRMIŞSAN DEKONTUNU VERİRSİN"

Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı bakanlık tarafından bildirilen hesaba yatırıp yatırmadığına ilişkin iddiaların da sorulduğu Serkan Bayram, dekont ve hesap açıklaması yapılması gerektiğini belirterek, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın” dedi.

"PARTİMİZ GERÇEK MANADA AKLANSIN"

Soruşturmada adı geçenlerin kim olduğuna bakılmaksızın sürecin temizlenmesi gerektiğini savunan Bayram, “Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın” sözleriyle parti içinde hesap verilmesi çağrısı yaptı.

Bayram, adalete güvenin ekonomiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” dedi.

Açıklamalarında belediye başkanlarına yönelik gözaltı uygulamalarını da eleştiren Bayram, “Belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıRevolver:

Ne mi olacak söyleyim, ağzında sakızı ile ifadeye gelen jeliboncuya ne olduysa o olacak.. Yani hiç bir şey

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Haklısın arkadaşım, ancak ne olacağını seçimde hepimiz göstericez, keserin sapı dönecek onlara

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

Yılmaz TUTAL: kardeş içini karartmış gibi olmayayım ama, o keserin sapı sanki sana döner gibi, keser sapı büyük ihtimal elinde kalır :) :)

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Haber YorumlarıJY:

SİYASAL İSLAMCI KİMSEYE GÜVENİM YOK.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

FATMA BETÜL SOYAN KAYA ! :))))))

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Haber Yorumlarıvedat cici:

128 milyar doları da soruyor unutamıyor millet

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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Sen bile ne olduğunu bilmiyorsun.Bilinmeyen şeyin cevabını mi verecekler sana.Uydurmussunuz bir yalan,sürekli tekrarliyorsunuz

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Serkan Sarı, 128 milyar dolar döviz kurunu baskılamak, iç piyasayı hareketlendirmek ve enflasyonu düşürmek için satıldı. Ancak bu satış hem şeffaf olarak gerçekleşmedi hem de hiçbir hedef tutturulamadı. Devletin parasını hiç ediyorsan tabi ki hesap sorulacak. Kimse "çalıp gitti" demiyor. Ama doları TL ye çevirip devleti zarara soktu. En azından şefffaf bir şekilde ilerleseydi. Beceriksizlik olarak nitelendirilebilirdi.

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

abi bu ucuz ve cahil soruları bırakın artık, ne kadar cahil olduğunu ele veriyor, BU ÜLKENİN GÜNCEL SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİN, ucuz yalanları boş verin, ÖNÜMÜZE BAKALIM

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