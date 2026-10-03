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Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

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Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
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A Milli Takım'ın dün akşam Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kamptan ayrıldı. İki milli futbolcu, 5 Ekim'de oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi iki ayrılık yaşandı. Belçika karşılaşmasında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düşmelerinin ardından kamptan izinli olarak ayrıldı.

İKİSİ DE İTALYA MAÇINDA YOK

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın 5 Ekim'deki İtalya karşılaşmasında cezaları nedeniyle görev alamayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

BELÇİKA'DA 3-0 KAYBETTİK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılarda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın gördükleri sarı kartlar, iki futbolcunun İtalya karşılaşmasında cezalı duruma düşmesine neden oldu.

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