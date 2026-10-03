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Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

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Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamad Saif Al Shamsi, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda yardımcı pilot Hamam Al Hammami'nin kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve olayın bir "terör eylemi girişimi" olduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü, nihai sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

(ANKARA) -

  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda yardımcı pilotun kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmasına ilişkin soruşturmada olayın bir "terör eylemi girişimi" olduğunun belirlendiğini açıkladı.

KOKPİTTE KAPTANA BALTAYLA SALDIRDI

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, BAE Başsavcısı Hamad Saif Al Shamsi, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Al Shamsi, soruşturmanın yardımcı pilot Hamam Al Hammami'nin bir "terör eylemi" gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Yardımcı pilotun planını uçuş sırasında uygulamaya koyduğunu belirten Al Shamsi, Hammami'nin kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcı Al Shamsi, olayın tüm koşullarının ve saldırının nedenlerinin belirlenmesi ile olası bağlantıların ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Fiziki ve dijital delillerin incelenmesinin yanı sıra teknik incelemelerin de devam ettiğini aktaran Al Shamsi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın nihai sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA
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