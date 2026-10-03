Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadele devam ederken tribünlerden Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Belçika'nın 60. dakikada Kevin De Bruyne ile skoru 2-0'a getirmesinin ardından ay-yıldızlı taraftarların tepkisi arttı. Karşılaşmanın 64. dakikasında tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi.

Benzer bir tepki, Türkiye'nin Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada da yaşanmış ve tribünler Montella'yı istifaya davet etmişti.

KAMERALAR YEDEK KULÜBESİNE DÖNDÜ

Belçika karşılaşmasındaki istifa tezahüratları sırasında yayıncı kuruluşun kameraları A Milli Takım'ın yedek kulübesini ekrana getirdi. O sırada kulübede bulunan Eren Elmalı'nın oldukça sinirli olduğu görüldü.

EREN ELMALI'NIN KÜFÜRLÜ SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Kameraların kendisini görüntülediği sırada Eren Elmalı'nın dudaklarından **"Anasını ***m ****u çocuğu!" şeklindeki küfürlü sözlerin çıktığı ekranlara yansıdı. Milli futbolcunun sözlerinin kime yönelik olduğu ise görüntülerden anlaşılmadı.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA 3-0 KAYBETTİ

Belçika, Kevin De Bruyne'nin 10 ve 60. dakikalarda, Romelu Lukaku'nun ise 76. dakikada kaydettiği gollerle Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. A Milli Takım böylece UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com