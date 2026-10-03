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Elazığ Karakoçan'da çift cinayeti soruşturmasında Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı

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Elazığ Karakoçan'da çift cinayeti soruşturmasında Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı
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Elazığ Karakoçan'da yanan evde silahla vurulmuş halde bulunan Üykü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi H.Ç. tutuklanmış, olay sırasında yanında bir kadın bulunduğu iddiası araştırılıyordu.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde, 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara'nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır'da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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