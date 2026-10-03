Beşiktaş Kulübü'nün borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı

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Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

Kaynak: AA