Beşiktaş Kulübü'nün borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübünün borcu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda 31 Mayıs 2026 itibarıyla 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, toplantıda üyeleri borç tutarı hakkında bilgilendirdi.
Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.
Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.
Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.
Kaynak: AA