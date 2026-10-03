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Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı

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Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
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Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin ihracı için yapılan oylama sırasında tansiyon yükseldi. İlk oylamada ihraç kararının kabul edildiğinin açıklanmasına itiraz edilince oylama tekrarlandı. İkinci oylamanın ardından Yurteri'nin kulüp üyeliğinden ihracına karar verildi.

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin ihracı da oylandı.

OYLAMA SIRASINDA SALON KARIŞTI

İlk oylamanın ardından Beşiktaş Genel Kurul Divan Başkanlığı, Kazım Yiğit Yurteri'nin ihracının oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Karara karşı çıkan üyeler ise oylama sırasında sayım yapılmadığını savunarak sonuca itiraz etti. İtirazların ardından salonda tansiyon yükseldi.

YENİDEN OYLAMA YAPILDI

Yaşanan tartışmalar üzerine Divan Başkanlığı, oylamanın yeniden yapılacağını açıkladı. İkinci oylamada kameralar salona çevrildi ve görüntüler büyük ekrandan katılımcılara yansıtıldı. Yenilenen oylamanın sonucunda Kazım Yiğit Yurteri'nin Beşiktaş Kongre Üyeliğinden ihracına karar verildi.

NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Kazım Yiğit Yurteri, sert eleştirileri ve hakaret iddiaları nedeniyle Beşiktaş Kongre Üyeliğinden ihraç edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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