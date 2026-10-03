Şef Mehmet Yalçınkaya'nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında bir gün geçirmek üzere gittiği içerik çekiminde beklenmedik anlar yaşadı. Yalçınkaya henüz gelmeden mutfağa girip çalışanlarla tanışmaya ve işe başlamaya çalışan Işıtmak, ünlü şefin restoranına adım atmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"BİRİNCİ DAKİKADAN GOLÜMÜ YEDİM"

Işıtmak’ın kendisini beklemeden mutfağa girdiğini gören Mehmet Yalçınkaya duruma anında müdahale etti. Işıtmak’tan mutfağın dışına çıkmasını isteyen Yalçınkaya, "Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız. Lap diye mutfağa girmişsin abi" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Işıtmak, "Birinci dakikadan golümü yedim" derken, mikrofonların toplanmasının ardından "Kovulduk mu?" diye sordu.

"SİSTEM BOZULUR, KOVMADIĞIMA DUA ET"

Restoran mutfağındaki düzen ve disipline dikkat çeken Mehmet Şef, "Buranın bir düzeni var, işleyiş var, akış var. Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur" ifadelerini kullandı. Restoran mutfağına bu şekilde giren ilk kişinin Orkun Işıtmak olduğunu belirten Yalçınkaya, "Kovmadığıma dua et yani" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa süreli gerginliğin ardından biraz sert davrandığını kabul eden Mehmet Şef'in ortamı yumuşatarak çay molası istemesi ve ekibi toplamasıyla çekimler devam etti. İkili arasında yaşanan bu anlar sosyal medyada hızla gündem olurken, yaşananların kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com