Çelik klip çekti, valilik uyardı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "taş teras" olarak ünlenen yamaçtaki kaya, ünlü şarkıcı Çelik'in çektiği klibin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olurken, Karabük Valiliği kayanın çökme tehlikesi olduğunu açıkladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü sınırları içerisinde Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan "taş teras"ta son olarak ünlü şarkıcı Çelik klip çekti.

VALİLİK UYARDI

Söz konusu klibin ardından insanların üzerine çıkarak fotoğraf ve video çektirerek sosyal medyada paylaşmasıyla ünlenen kaya, ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Yoğun ziyaretçi nedeniyle uyarıda bulunan Karabük Valiliği, kayaç yapısının killi-kireçli çakıl taşı özelliği taşıdığı, bu nedenle konglomera yapısı oluşturduğunu bildirdi.

"ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Valilikten yapılan açıklamada, "Karabük ili Safranbolu ilçesi Düzce köyü mevkiinde yer alan ve Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) içerisinde kalan Taş Terasa ziyaretçi yoğunluğu görülmektedir. Sırçalı YHGS alanı içerisinde kalmakta olan 'taş teras mevkii' kayaç yapısının killi-kireçli çakıl taşı olduğundan konglomera yapısı oluşturmuş ve taş terasın seyir noktasındaki alt kısım doğal süreçlerle oyuklar halini alarak 'marn' yapısı meydana gelmiştir. Bu kapsamda oyulmalar ve aşınmalar hala devam ettiğinden dolayı çökme tehlikesi bulunmakta olup, insan güvenliği açısından tehlikelidir. Ayrıca Sırçalı mevkii Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde olduğundan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında insan baskısının az olması gereken bir sahadır. Bu sebeplerle söz sahaya girilmemesi (özellikle taş teras mevkii) önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
