Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek Hull City’de maç heyecanı zirveye çıktı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin taraftarları Wembley öncesi Türk bayraklarıyla dikkat çekti.

WEMBLEY’DE DEV FİNAL HEYECANI

Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Hull City-Middlesbrough finali öncesinde Londra’da büyük hareketlilik yaşanıyor. Hull City taraftarları tarihi maç öncesi Wembley çevresinde toplandı.

TÜRK BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı’nın kulüp sahibi olmasının ardından Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği Hull City’nin taraftarları, final öncesinde Türk bayrakları açtı. Tribünlerde ve stat çevresindeki görüntüler dikkat çekti.

“BAYRAĞIMIZ HER YERDE” YORUMLARI

Görüntüleri izleyen futbolseverler, “Türk bayrağı her yerde”, “Bayrağımız her yerde” şeklinde yorumlar yaptı. Paylaşılan görüntüler Türk taraftarların da ilgisini çekti.

PREMIER LİG İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Hull City, Middlesbrough karşısında kazanması halinde 2016-2017 sezonundan sonra yeniden Premier Lig’e yükselecek. İngiliz ekibi tarihi maça büyük umutlarla hazırlanıyor.

GÖZLER ACUN ILICALI’NIN TAKIMINDA

