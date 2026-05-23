Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

CHP Genel Merkezi’nde yapılan seçimde Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, “mutlak butlan” kararının ardından başlayan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım. Herkesin beklediği tek şey partinin bu tartışmadan çıkıp 40 günde genel kurultay yapmasıdır." dedi.

"UZLAŞMA YOK"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine kapalı grup toplantısında seçilmiştim. 5 ay sonra kongrede Genel Başkan seçilmiştim. Mutlak Butlan kararı çıktı. Çeşitli birimlere yollandı. İlk kapalı grup toplantısında seçim yapılır kuralı var. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkan seçimi önerildi. Seçim yapıldı. Kullanılan oylardan biri dışında diğerleri banaydı. 110 arkadaşımın desteği ile Grup Başkanı seçildim. Hayırlı uğurlu olsun. Grup toplantısı 3 gün önce planlandı. Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü ona teklif edeceğimi düşünmüyordur. Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım. Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi."

"HEMEN KURULTAY YAPILMASI GEREKİYOR"

"Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk. Partiyi sağ sağlım ayrışmadan kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Dünkü telefon görüşmemizde en uygun zaman da kurultay yapalım demişti. En doğru karar hep birlikte verilir. Hiç şüphe yok ki en uygun zaman en kısa zamandır. Ara dönemden partimizi hızlıca çıkarmalıyız. Siyasette çeşitli gelişmeler olur ona göre pozisyonlar alınır. Teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı şimdi. 40 gün sonraki kurultay kararını gazete ilanını okumam lazım. Resmi Gazete'de kurultay kararının ilanını okuduktan sonra ancak Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürüm."

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye ilişkin "Ahlâki değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor. Köklerimize ve ahlâkımza sahip çıkmak zorundayız" sözlerine de yanıt veren Özel, "CHP tarihinde çok haksız eleştiriler aldığını biliyoruz. CHP'nin tarihini ben çok iyi biliyorum. CHP kendi içinde bunlara prim vermedi. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor" şeklinde konuştu.