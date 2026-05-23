Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

Özgür Özel, basına kapalı grup toplantısında kurulan sandıktan 95 oy alarak yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. Oylamaya katılmayan 15 milletvekili ise Özel'e desteğini iletti. Bu sonuçla "parti içerisinde çatlak var" söylentileri de boşa düşmüş oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti. Mahkeme, kurultay sürecinde “irade fesadı” ve organize rüşvet iddialarını yerinde bularak Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı açıklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL TBMM’DE HAREKETE GEÇTİ

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik sürerken, Özgür Özel TBMM ayağı için yeni bir adım attı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP’nin Meclis grubunda yeni yönetim için seçim yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı görevine seçildi.

110 VEKİLDEN DESTEK

Oylamaya toplam 96 milletvekili katıldı. Katılan 95 milletvekili Özgür Özel’e oy verirken, 1 oyun geçersiz sayıldığı öğrenildi. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel’e destek mesajı ilettiği belirtildi. Böylece Özgür Özel’in toplam 110 milletvekilinin desteğini aldığı ifade edildi.

ÖZEL, İSTEDİĞİ GÜVENOYUNU ALDI

Toplantıya 27 milletvekilinin mazeret bildirmeden katılmadığı öğrenildi. Katılmayan vekillerin bir kısmının yurt dışında olduğu belirtilirken, önemli bölümünün Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluştuğu öne sürüldü. Kulislere göre bu hamlenin temel amacının, “mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel’in TBMM grubundaki desteğini ve güvenoyunu göstermek olduğu ifade edildi.

