Oulai'den anlam verilemeyen ''Siz Türkler ırkçısınız'' paylaşımı
Trabzonsporlu futbolcu Christ Oulai, sosyal medya hesabından "Siz Türkler ırkçısınız" yazılı iki paylaşım yaptı. Fildişili oyuncunun bu paylaşımları neden yaptığına anlam verilemezken, paylaşımlar kısa süre içerisinde kaldırıldı.
''SİZ TÜRKLER IRKÇISINIZ''
Genç oyuncu, şahsi hesabından üst üste iki paylaşım yaparak "Siz Türkler ırkçısınız" ifadesinin yer aldığı gönderileri paylaştı. Bordo-mavili taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu paylaşıma anlam verilemedi.
PAYLAŞIMLARI KISA SÜREDE KALDIRDI
Oulai, söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde profilinden kaldırdı. Trabzonspor yönetiminin ve oyuncunun, büyük ses getiren paylaşımlarıyla ilgili kulüp içinden nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.
